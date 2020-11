Luis Mateo Díez, reconegut amb el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles

L'escriptor Luis Mateo Díez ha estat guardonat amb el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles 2020 en reconeixement a tota la seva obra literària, tal com ha informat el ministeri de Cultura i Esport. Aquest guardó està dotat amb 40.000 euros.

El jurat ha destacat la seva "singularitat com a escriptor en diversos gèneres", que entén com a "hereva d'una cultura oral en què neix i de la qual registra la seva progressiva desaparició". "A això s'hi sumen una tècnica i un llenguatge poètic d'extraordinària riquesa i una preocupació constant per la dimensió moral de l'ésser humà", ha afegit.

De poeta a narrador

Díez, nascut el 1942 a Villablino (Lleó) i llicenciat en dret, va participar entre el 1963 i el 1968 en la redacció de la revista poètica Claraboya, època en què van aparèixer els seus primers poemes, que van ser reunits en el llibre Señales de humo. No obstant això, aviat es va passar a la ficció narrativa. El seu primer llibre de contes, Memorial de hierbas, va aparèixer el 1973 i la seva primera novel·la, Las estaciones provinciales, gairebé deu anys més tard, el 1982. Després n'han vingut altres, algunes de les quals han obtingut premis, com és el cas de La fuente de la edad (1986) o La ruina del cielo (2000), totes dues reconegudes amb el Premio Nacional de narrativa i el Premi de la Crítica. L'any 2000 va ser elegit membre de la Real Academia Española.

Entre els seus últims llibres destaquen els contes de Vicisitudes (Alfaguara, 2017) i Juventud de cristal (Alfaguara, 2019).