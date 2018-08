Marilia Samper: “És la típica novel·la que et fa pena que s’acabi”

Abans de llegir Canciones de amor a quemarropa la dramaturga i directora Marilia Samper no coneixia el llibre ni tampoc tenia cap referència de l’autor, Nickolas Butler. “Me’l van regalar pel meu aniversari, i és un d’aquests llibres que t’enganxa i flueixes amb la història”, explica. Samper és autora d’obres com Petits monstres i L’ombra al meu costat. “És una història de personatges; estan molt ben descrits”, subratlla. Els protagonistes de Canciones de amor a quemarropa són quatre amics, el Henry, el Lee, el Kip i el Ronny. Van créixer al mateix poble de Wisconsin, Little Wing, i s’hi tornen a trobar arran d’un casament quan estan arribant als 40. “La novel·la aborda com s’han modificat les relacions entre ells i com ells mateixos viuen la modificació de la relació amb ells mateixos i el pas del temps”, explica Samper. “La història està explicada amb una certa malenconia -afegeix-, es recorda el passat com un ideal, i el present no ho és tant”.

Les vides dels personatges de Canciones de amor a quemarropa són molt diferents: el Henry es va quedar al poble i es va casar amb la primera nòvia, el Ronny es va convertir en un cowboy de rodeo, el Kip, en agent de borsa d’èxit, i el Lee, en una estrella de rock famosa arreu del món. A més de la relació entre ells, Marilia Samper destaca com Canciones de amor a quemarropa tracta la relació “amb les arrels”: “El poble és crucial en les decisions que prenen i en com viuen el lloc on pertanyen”. Els lectors poden conèixer els personatges i connectar-hi perquè són els narradors dels capítols. “És la típica novel·la que quan s’acaba et fa pena perquè t’encarinyes de la història i els personatges”, conclou Marilia Samper, que actualment prepara els cursos que imparteix durant l’any i treballa en Dolors, l’espectacle que presentarà juntament amb els dramaturgs Sergi Belbel i Cristina Clemente la temporada vinent al Teatre Lliure.