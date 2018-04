El Gremi de Llibreters vol repetir l'èxit del Sant Jordi de l'any passat

El 2017 Sant Jordi va ser una de les millors diades del llibre de l'última dècada: es van facturar 21,80 milions d'euros, un 4% més que l'any anterior, confirmant la tendència a l'alça -trencada durant els anys de crisi-. "Aquests dos últims anys hem tingut sant Jordis espectaculars, i estaria molt bé que repetíssim", comenta Patrici Tixis, president del Gremi d'Editors i de la Cambra del Llibre de Catalunya. "Em sembla que serà un sant Jordi molt bo -afegeix Maria Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters-. És bo que caigui en dilluns perquè sortirà molta gent al carrer i el cap de setmana previ, amb les llibreries obertes, les vendes també creixeran". Els clients que busquin el descompte del 10%, però, només el trobaran el dia 23 d'abril. "Dissabte i diumenge serà del 5%", afirma Ferrer.



"Encara que als periodistes us importen molt els més venuts, als llibreters ens interessa més a partir de la posició deu, onze i dotze, perquè aquells són els llibres de fons que realment donen la diversitat i força a la festa -diu la presidenta del Gremi de Llibreters-. Els més venuts representen entre el 4 i el 5% del total. Per Sant Jordi no cal vendre només novetats. Hi ha molts llibres que valen la pena i que hem d'intentar que no morin". Patrici Tixis considera que Sant Jordi és el "moment màgic de l'any pel sector", perquè és el dia en què "autors i lectors estan en contacte".



Info Les llibreries també ocuparan el Consell de Cent per Sant Jordi

Tenint en compte que l'any passat, només a Barcelona, "la Guàrdia Urbana va detectar un moviment de persones pel centre de la ciutat que oscil·lava entre els 1,2 i els 1,5 milions de persones", segons comenta Marià Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters, és normal que enguany s'hagi intentar "esponjar una mica" la zona de màxima afluència de públic. "Fins ara, la major part de parades es concentraven en tres vies, les Rambles, Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya -explica Marín-. Des de fa quatre anys vam afegir passeig de Sant Joan, on s'hi troben parades de llibre infantil i juvenil i de còmic, l'any passat vam afegir un petit tram de Diagonal i ara hi sumem Consell de Cent i els jardinets de Gràcia". Les parades dels jardinets volen connectar amb la intensa activitat del barri de Gràcia, que juntament amb Les Corts i Poblenou, són una bona alternativa a les aglomeracions del centre. "L'excés de gent comporta problemes de vendes però també planteja un perill de seguretat -afegeix-. Des dels atemptats de l'agost passat hem d'anar amb compte".

Un sector que vol recuperar-se

A l'espera de conèixer les dades oficials de la Federación de Gremios de Editores de España sobre l'exercici de l'any passat, el sector editorial ha començat el 2018 "amb la mateixa estabilitat que va acabar el 2017", segons recorda Patrici Tixis. "Des de l'última crisi, hem detectat canvis en els hàbits de consum -afegeix-. Ara es donen determinats moments en què la venda creix molt, com és sant Jordi, la campanya de Nadal o els mesos de juny i juliol. La resta de l'any el consum de llibres és menor". Si bé a conseqüència de la situació política catalana el Gremi de Llibreters va alertar de "la caiguda del 10% de vendes durant l'octubre", la situació es va redreçar durant les últimes setmanes de desembre. "Podrem començar a parlar de tendències quan tanquem el mes d'abril. El març no és indicatiu perquè hi ha hagut Setmana Santa -assegura Tixis-. És cert que no estem en una situació per tirar coets, però esperem que sant Jordi sigui el punt d'inflexió en què les vendes es comencin a recuperar".

El procés obert de la internacionalització

Des de l'Agència Catalana del Turisme (ACT) es treballa per expandir Sant Jordi. "El 2018 ha estat declarat Any Europeu del Patrimoni Cultural i ens hi sumem des de l'Any del Turisme Cultural -comenta Patrick Torrent, director de l'ACT-. La nostra intenció no és fer créixer el turisme sinó millorar el turisme que rebem a Catalunya. En aquest sentit, la cultura ajuda a la singularització de les destinacions turístiques". Torrent diu que no es tracta de massificar més el Sant Jordi català sinó "d'exportar la festa". Des de fa anys es treballa perquè la diada del llibre i la rosa creixi més enllà de les fronteres del país. "De moment ja es fan més de 150 activitats en 28 països diferents", explica. Per augmentar la difusió de Sant Jordi, el 23 d'abril visitaran Barcelona 21 periodistes internacionals. "El que atrau de la diada és que es tracta d'una festa cultural", assegura Patrick Torrent.