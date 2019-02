Llibres del Delicte crea un nou segell editorial de novel·la negra en castellà

L'editorial barcelonina Llibres del Delicte ha creat un nou segell de novel·la negra en castellà, Delito, amb un catàleg que inclourà autors com Sebastià Bennasar, Jordi Dausà, Anna Maria Villalonga o Raquel Gámez Serrano. La intenció de l'editorial, segons ha explicat el seu director, Marc Moreno, és publicar una novetat cada dos mesos, històries "negres originals i de qualitat, ja siguin criminals, policíaques, de suspens psicològic o 'thrillers'", i combinar les traduccions amb les publicacions inèdites. El primer títol ha sigut la novel·la escrita a vuit mans 'La reina de diamantes', de Sebastià Bennasar, Lluís Llort, Salvador Macip i Marc Moreno, seguit de 'Lemmings', de Jordi Dausà, i 'No digas nada', de Raquel Gámez Serrano, un relat ambientat en l'àmbit familiar.



Al maig està previst que es publiqui un altre llibre col·lectiu de relats escrits per autores de gènere negre, 'Ellas también matan', una traducció del que es va publicar amb el mateix títol en català el 2013, coordinat per Anna Maria Villalonga, amb relats d'Empar Fernández, Susana Hernández, Maria Carmen Roca, Margarida Aritzeta o Núria Cadenas.