Llegir en Català no participarà al Sant Jordi d'estiu per "responsabilitat"

"Creiem que no és compatible demanar a la gent que es quedi a casa com fan les autoritats sanitàries i al mateix temps animar-los des de les associacions del sector del llibre a que vagin al passeig de Gràcia el proper 23 de juliol", explica l'associació d'editorials independents Llegir en Català en un comunicat que han fet públic aquest migdia. Format per editorials com Al Revés, L'Avenç, Les Hores, Raig Verd i Tigre de Paper, Llegir en Català assegura que ha esperat "al darrer moment per veure si era la mateixa Cambra [del Llibre] qui assumia que el Sant Jordi com estava previst no es pot fer i cancel·lava la convocatòria", però després de la roda de premsa d’ahir no poden "seguir mantenint aquesta posició i, per responsabilitat col·lectiva", han pres la decisió de no participar al Sant Jordi del passeig de Gràcia.

"Aquesta diada no s’ha de celebrar amb una concentració de parades al centre de la ciutat que posi en risc la salut de venedors i compradors, i posi més pressió sobre el sistema sanitari del país", expliquen també al text.

"Des de Llegir en Català fem una nova crida als nostres lectors a visitar les llibreries físiques i digitals el dia 23 i la resta de l’any i a seguir donant suport als projectes editorials que ens fan més lliures, més crítics i més feliços", afegeixen al comunicat.

La llibreria l'Odissea també es pronuncia

Des de Vilafranca del Penedès, la llibreria l'Odissea, una de les més veteranes i populars de la localitat, també ha notificat aquest dijous la seva posició sobre el Dia del Llibre i de la Rosa del 23 de juliol. "A causa de la situació d'incertesa motivada per l'increment de contagis provocats pel covid-19, des de la llibreria hem decidit no instal·lar parada a la rambla de Sant Francesc a fi d'evitar acumulació de persones amb el consegüent perill de contagi que podria suposar -expliquen-. Tanmateix, la llibreria romandrà oberta, amb parada al davant, des de les 18 fins a les 24 hores del dia 23, a fi que, preservant al màxim les mesures de seguretat, si us ve de gust pugueu venir a comprar i recollir els vostres llibres i encàrrecs".