Xulio Ricardo Trigo guanya el premi Nèstor Luján amb una novel·la sobre el Modernisme

L'escriptor i fotògraf Xulio Ricardo Trigo (Betanzos, la Corunya, 1959) ha guanyat el XXI Premi Nèstor Luján 2017 amb la novel·la 'L'homenatge' (Columna), centrada en el moviment modernista. El llibre té com a context principal el Cau Ferrat de Sitges l'any 1932. L'escriptor feia temps volia escriure una novel·la sobre el modernisme, fins que li va arribar la història de com Lluïsa Denís –després que mori el seu marit Santiago Rusiñol– ha de donar les claus del Cau Ferrat a l'Ajuntament, que el convertirà en museu. "Aquesta història em va semblar un moment d'inflexió històric", ha dit l'autor, que també ha reconegut que la novel·la mostra la seva obsessió per l'art: "Sóc un escriptor a qui interessen molt les imatges, i un fotògraf molt interessat en l'escriptura".

Moments decisius

L'autor ha recordat que ha fet novel·les històriques, però ha reconegut que a partir de 'Les veus del Liceu' va veure clar que volia escriure "sobre moments concrets històrics que poden contenir el que podia ser tota la història" en general. El protagonista Carles Solé és un personatge de ficció i un crític d'art. Ell escriu alguns articles per 'La Vanguardia'. Intenta buscar la forma per anar "en contra del modernisme que tothom lloa i contacta amb Lluïsa Denís i li proposa fer una reunió amb membres del modernisme vius per fer un homenatge al moviment".

Aquest és el punt de partida, on Solé es tanca tres dies al Cau Ferrat amb Miquel Utrillo i Júlia Peraire, la vídua d'en Casas, entre d'altres. Carles Solé, el protagonista de ficció del llibre, és "noucentista per necessitat. Ell busca l'ajuda dels modernistes i tots li fan el buit".

Xuio Ricardo Trigo ha publicat més d'una dotzena de novel·les, entre les quals destaquen 'Després de l'oblit', 'Els secrets de la reina', 'El somni de Tàrraco' o 'Les veus del Liceu'. Ha guanyat premis com l'Ausiàs March, el Maria Mercè Marçal o el Miquel de Palol, entre altres. Col·laborador habitual dels mitjans, ha treballat a 'El Temps', el 'Diari de Barcelona', 'El Punt Avui' o 'La Vanguardia'. També ha publicat poesia, com a autor i com a traductor.

El premi Nèstor Luján

El Premi Nèstor Luján de Novel·la Històrica, convocat per Columna Edicions, acull les novel·les originals i inèdites escrites en català basades en fets o circumstàncies històrics. La dotació del premi és de 4.000 euros. És el primer i únic premi de novel·la històrica en català. El Premi Nèstor Luján vol potenciar el gènere de la narrativa històrica en llengua catalana, i acumula en el seu catàleg llibres com 'El càtar proscrit' (2016), de Jaume Clotet; 'Temps de família' (2015), de Tània Juste; 'La rosa entre els llops' (2014), de Joaquim Molina; 'Conspiració a Tàrraco' (2013), de Jordi Solé; 'Bon cop de falç' (2011), d’Andreu González i Ramon Gasch; o 'Intrigues de palau' (2006), de Maria Carme Roca; entre altres. Enguany, el jurat, compost per Tin Luján, Jaume Sobrequés, Vicent Sanchis, Maria Carme Roca i Glòria Gasch, ha decidit atorgar-lo a la novel·la 'L'homenatge' de l'escriptor Xulio Ricardo Trigo.