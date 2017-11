Javier Cercas: "Vull la dissolució dels actuals estats europeus per formar un únic estat federal"

L'escriptor Javier Cercas ha afirmat aquest diumenge que Europa està repetint els mateixos errors que la van portar a la Segona Guerra Mundial, però "per sort" no acabarà "tan malament com llavors, perquè aquesta vegada hi ha una diferència important, que és la Unió Europea". Cercas, que és a Arequipa, la ciutat natal de l'escriptor peruà Mario Vargas Llosa, per participar en el Hay Festival, ha considerat que és "evident" la similitud del populisme sorgit en l'actualitat amb el que va aparèixer durant els anys 30 després de la gran crisi.

"La crisi monumental del 2008 ha generat l'aparició de líders carismàtics i solucions miraculoses, a més del retorn dels nacionalismes i de la política èpica i sentimental, enfront de la política democràtica i pragmàtica", ha precisat. "Per sort no acabarem tan malament com llavors. Hi ha una diferència molt important que la gent menysprea sovint perquè la considera una cosa sense importància, que és la UE. Sense la UE, això ja hauria acabat molt malament. No en tinc cap dubte", ha afegit.

Antinacionalista i internacionalista

La Unió Europea "és el projecte polític més ambiciós del segle XXI, l'única utopia raonable que hem inventat els europeus, però no ens l'acabem de creure", opina l'escriptor extremeny. "Com que soc d'esquerres, soc antinacionalista i internacionalista, i vull la dissolució dels actuals estats europeus per formar un únic estat federal. Aquesta és la meva ambició", ha declarat.

Cercas ha defensat que un únic estat europeu "no és en absolut impossible ara mateix", però ha considerat necessari "crear una fe, una confiança en la unitat política i en la diversitat cultural", perquè ha reconegut que la gent veu el projecte europeista amb desconfiança, ja que "no s'ha fet mai una cosa semblant".

Casos com els de Brexit al Regne Unit i el de Catalunya a Espanya són, segons Cercas, "moviments que tenen l'origen en la crisi econòmica i que posen en perill un ideal que encara és fràgil". L'autor ha comentat que tots els països tenen problemes amb el seu passat, "sobretot amb el passat que forma part del present, del qual hi ha memòria i hi ha testimonis, sense el qual el present queda mutilat". "Per a aquests problemes no hi ha una resposta única, però penso que aquest passat no es pot enterrar, perquè si no torna a sortir. Cal afrontar-lo amb la màxima complexitat, coratge i honestedat", ha apuntat Cercas.

La Guerra Civil, moment clau

En el cas d'Espanya, per a Cercas la Guerra Civil és l'inici del seu present "perquè encara hi ha testimonis i memòria" i, com a escriptor, se sent amb l'obligació "d'impugnar el relat del poder", com fa en el seu últim llibre, titulat 'El monarca de las sombras' (Literatura Random House). "El meu llibre és un intent d'eixamplar el present fins a arribar a aquest passat. Cal afrontar-lo, saber que existeix i entendre'l per no repetir els errors", ha dit Cercas sobre aquesta novel·la, en què rescata la vida del seu tiet avi Manuel Mena, combatent falangista durant la Guerra Civil Espanyola.

"El que faig és afrontar el pitjor del meu passat personal i col·lectiu, que és el franquisme i la guerra, a través de l'adhesió de la meva família a una causa equivocada, simbolitzada en la figura d'un jove de 17 anys entusiasta del falangisme que mor a la Batalla de l'Ebre", ha comentat. "Com a escriptor tinc l'obligació de renunciar a les comoditats i ser valent. Un escriptor valent és un pleonasme. Un escriptor covard és un oxímoron", ha afegit Cercas.