James Ellroy guanya el premi Pepe Carvalho 2018

L'escriptor nord-americà James Ellroy (Los Ángeles, 1948) ha guanyat el premi Pepe Carvalho 2018, que atorga l'Ajuntament de Barcelon en el marc de la BCNegra. El jurat, que ha pres la decisió per unanimitat, considera que "des de fa dècades i novel·la a novel·la, James Ellroy reinventa i expandeix els marges del gènere negre cap a territoris històrics, socials i estilístics personals i ambiciosos". Així mateix, el jurat ha definit la seva obra com "'thrillers' corals, maquinàries sofisticades al mateix temps que torrencials, combats entre púgils de cops secs i veritables sempre explorant l'imaginari nord-americà, els nostres pecats i els dels nostres pares, les deixalles violentes del poder polític i econòmic". El guardó s'entregarà l'1 de febrer en el marc de la BCNegra.

Ellroy plasma el món dels baixos fons a les seves novel·les. Ha escrit més de 20 obres, entre novel·la i assaig, amb un estil sec i un to obscur i macabra. Entre els seus títols destaca l'anomenat 'Quartet de Los Ángeles', publicat per Literatura Random House i format per les novel·les 'La Dalia Negra' (1987), 'El gran desierto' (1988), 'L.A. Confidential' (1990) i 'Jazz blanco' (1992). També ha escrit l'autobiografia 'Mis rincones oscuros' (1996), en què explica la investigació de la mort de la seva mare.