J.K. Rowling publicarà un nou llibre al setembre

El detectiu Cormoran Strike tornarà a tenir feina a partir de la tardor. L'escriptora J.K. Rowling publicarà el 18 de setembre la quarta entrega de la saga del policia, que reprendrà les peripècies del protagonista després de 'L'ofici del mal' (Salamandra, 2016). El llibre es titularà 'Lethal White' [Blanc letal] i serà el volum més extens de la saga: tindrà 656 pàgines. Rowling, que firma aquesta sèrie literària sota el pseudònim de Robert Galbraith, ha anunciat la publicació de la nova història a través de Twitter.

