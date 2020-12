El Goncourt descobreix al món Hervé Le Tellier

L’escriptor Hervé Le Tellier (París, 1957) va guanyar ahir el premi Goncourt, el més important de les lletres franceses, per la novel·la L’anomalie, publicada a França per l’editorial Gallimard. El llibre, que es podrà llegir en castellà a Seix Barral al mes d’abril, barreja novel·la negra, romanticisme i ciència-ficció amb la clonació com a tema de fons. L’argument parteix del fet que hi ha un vol París-Nova York que aterra dues vegades als Estats Units amb el mateix centenar de passatgers a dins. L’escriptor ha dit que pretenia tocar molts gèneres i tractar el tema del doble: com enfrontar-se a un mateix, a un personatge a qui no li pots mentir perquè ho sap tot. El president del jurat, Didier Decoin, afirma que es tracta d’una “novel·la moderna i accessible”.

Ni el Goncourt, amb més d’un segle d’història, s’ha salvat de l’impacte de la pandèmia. Aquesta edició serà recordada com la que no es va anunciar després d’una reunió al restaurant Drouant sinó per mitjà d'una conferència a través de Zoom retransmesa en directe. A més, la notícia arriba amb tres setmanes de retard, però és que el jurat, format per escriptors i intel·lectuals, va decidir posposar l’anunci fins que les llibreries estiguessin obertes, després del confinament estricte que aplicava França, perquè Amazon no capitalitzés les vendes.

Le Tellier és matemàtic de formació, va exercir de periodista i ha fet d’editor de Georges Perec i Roland Brasseur. Fins ara era un desconegut per al gran públic, anonimat que s’acaba amb un premi que només està recompensat amb 10 euros però que implica un gran volum de vendes –fins a 400.000 exemplars, es calcula, i més quan ja estava entre els més venuts de la tardor a França– i desenes d’edicions internacionals. L’escriptora Marie-Hélène Lafon ha rebut el premi Renaudot per Histoire du fils, que llançarà en espanyol l’editorial Minúscula.