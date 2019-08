Lucía Lijtmaer: “O’Farrell m’ha esgarrifat i encisat a parts iguals”

Fa uns quants dies l’escriptora Marta Orriols va recomanar Visc, i visc, i visc (L’Altra, 2019), de la nord-irlandesa Maggie O’Farrell. Avui una altra escriptora, Lucía Lijtmaer, tria el mateix llibre. Lijtmaer, que també és periodista cultural i presentadora juntament amb la guionista Isa Calderón del late show feminista Deforme semanal, n’anomena la versió castellana: Sigo aquí (Asteroide, 2019). Ella l’acaba de llegir: “El recomano molt”.

Segons la periodista i escriptora, el llibre d’O’Farrell tracta d’“una qüestió sobre la qual és difícil de parlar: com de vulnerables som davant la mort”. “Ho fa des de la quotidianitat, amb una estructura interessant que passa per totes les vegades que l’autora ha estat a punt de morir al llarg de la vida”. Són precisament disset els moments pròxims a la mort que la nord-irlandesa relata en aquesta obra, que és autobiogràfica i representa el primer text de l’autora que s’allunya del terreny de la ficció. Aquest nou camp en què s’ha endinsat O’Farrell l’acosta als interesos de Lijtmaer, que escriu no-ficció (l’últim, l’assaig Ofendiditos a Anagrama).

Lijtmaer considera que Sigo aquí et convida a la reflexió íntima: “Serveix per desgranar el nostre pas fútil, però apreciat, pel món, i mirar-se a una mateixa al mirall”. Tot i així, la lectura que ha fet de l’obra és tan recent que encara no sap dir de quina manera l’ha influenciat. “De moment m’ha esgarrifat i encisat a parts iguals”, confessa.

Lijtmaer també ha llegit Aquest deu ser el lloc (L’Altra, 2017) de la nord-irlandesa: “No té res a veure amb aquest llibre, és pura ficció, però el tema, d’alguna manera, és semblant: com és de fràgil la vida, i com passa de ràpid”, diu Lijtmaer sobre una novel·la que afirma quetambé li va agradar molt.