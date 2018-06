Eduardo Mendoza torna a la novel·la amb 'El rey recibe'

L'escriptor Eduardo Mendoza publicarà a la tardor 'El rey recibe', la primera novel·la que arriba a les llibreries després que guanyés el premi Cervantes el 2016. Publicada per Seix Barral, 'El rey recibe' se situa a la Barcelona del 1968, en què el protagonista, Rufo Batalla, rep el seu primer encàrrec en un diari: cobrir el casament d'un príncep a l'exili amb una dona de l'alta societat. El llibre sortirà a la venda el 4 de setembre.

A la novel·la, el protagonista estableix amistat amb el príncep, que li encarrega que escrigui la seva història peculiar. Aviat Rufo Batalla sortirà de l'ambient opressiu de l'Espanya franquista per viatjar a Nova York amb pocs diners i moltes esperances. "Quan arribes a una certa edat t'adones que has sigut testimoni d'esdeveniments que en el seu moment semblaven transcendentals però que després no ho han sigut –diu Mendoza–. M'he adonat que he viscut grans transformacions socials sense ser conscient de la seva importància. A partir d'aquesta reflexió, m'he embarcat en un projecte del qual ara presento la primera part".

'El rey recibe' arrenca a la dècada dels 60 i acaba als anys 70. Mendoza hi aborda fenòmens com la igualtat racial, el moviment 'hippy' i el feminisme, així com les reivindicacions del col·lectiu homosexual i la deriva de la cultura cap a noves formes d'expressió. "Al seu moment aquests fenòmens no semblaven tan decisius, però en bona part van fer el present que vivim avui", afirma l'escriptor.