Edebé premia Maite Carranza i Elia Barceló

'Safari', de Maite Carranza, i 'L'efecte Frankenstein', d'Elia Barceló, han guanyat els premis Edebé 2019 en la categoria infantil i juvenil, respectivament. Carranza rebrà 25.000 euros pel seu llibre, i Barceló 30.000.

A 'Safari', per mitjà de l'humor esbojarrat, l'escriptora i antropòloga Maite Carranza ret homenatge a un dels seus herois d'infantesa, Tarzan, i convida els lectors a aprendre dels primats "amb l'objectiu de tornar-nos més humans, més justos i més humils". Ho fa a partir de la història del Dani, un nen que després d'un accident al zoo decideix no parlar més i a partir de llavors es comunica amb el llenguatge dels signes. Amb l'esperança que el Dani torni a parlar, la família se l'emporta de safari a l'Àfrica: allà, una femella ximpanzé, la Júpiter, adoptarà el nen com a fill i el convertirà en un membre més de la seva família de primats. El jurat destaca que "és una obra absurda, amb una excel·lent construcció i uns personatges molt cuidats". 'Safari' s'afegeix a la llarga llista de reconeixements que Carranza ha obtingut per la seva narrativa adreçada a un públic infantil i juvenil. Des del seu debut, 'Ostres tu, quin cacau!' (La Magrana, 1986) l'autora ha bastit una trajectòria robusta i prolífica, amb títols com la trilogia 'La guerra de les bruixes' (2005-2007), 'Paraules emmetzinades' (2010) i 'Una bala per al record' (2017).

Amb 'L'efecte Frankenstein', l'autora valenciana Elia Barceló, considerada una de les escriptores de ciència-ficció més importants en llengua castellana, ret homenatge al clàssic de Mary W. Shelley a partir del viatge d'una estudiant de medicina del segle XXI al context social i intel·lectual del segle XVIII, en què la presència de la dona era escassa o inexistent. Totes dues novel·les "connecten el passat literari amb els nostres dies dialogant sobre la igualtat de gènere, la llibertat femenina i l'empatia –explica el jurat–: conviden a la reflexió sobre la desigualtat, la diferència i la indiferència".

Nascuda a Alacant el 1957, Barceló és doctora en filologia hispànica i llicenciada en filologia anglogermànica. Ha publicat 25 novel·les d'ençà que va debutar el 1989 amb 'Sagrada'. Dotze d'aquestes novel·les són per al públic juvenil. El 1998 va guanyar el seu primer premi Edebé amb 'El cas de l'artista cruel'. El 2007 va tornar-lo a guanyar gràcies a 'Cordelluna'. Abans de 'L'efecte Frankenstein' ha publicat 'El color del silenci' a Roca Editorial, que ja ha esgotat una desena d'edicions.