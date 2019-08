Dani de la Orden: “M’encanta com escriu David Trueba"

Dani de la Orden és el guionista i director de cinema del díptic Barcelona, nit d’estiu i Barcelona, nit d’hivern, i té dues pel·lícules més entre mans. Per això diu que actualment no té gaire temps per llegir: “Estic perdent una mica el costum”. Tot i així, té clara la recomanació que vol fer, Tierra de campos (Anagrama, 2017), una novel·la del també director de cinema i escriptor madrileny David Trueba que relata la vida i els conflictes emocionals del cantant de rock Dani Mosca. “M’encanta com escriu Trueba, i Tierra de campos sempre la recomano”, diu.

La novel·la descriu el viatge que aquest músic fa per enterrar el seu pare al poble on va néixer. A poc a poc, els lectors hi aniran descobrint el passat i el present d’un personatge que es va quedar sense grup per culpa del famós trident sexe, drogues i rock’n’roll. “Em va fer plorar. Està molt ben escrit. És una història molt maca”, explica De la Orden, que la descriu com a “cinematogràfica”.

De la Orden va llegir la novel·la justament quan es va publicar, el 2017, i no sap dir si és la millor de Trueba. Però com que s’ha llegit les cinc novel·les que ha publicat pot fer el seu rànquing particular: “Recomano qualsevol llibre seu. Els he llegit tots i m’han agradat tots. Però per a mi hi ha, en primer lloc, Cuatro amigos (Anagrama, 2006), que també parla d’un viatge, i després Tierra de campos ”. Els altres títols són Abierto toda la noche, Saber perder i Blitz. En tots, Trueba hi aboca la seva experiència vital barrejada amb una ficció lleugera, plena de reflexions vitals i lúcides. “No tinc llibre preferit perquè normalment llegeixo els llibres una sola vegada. El que tinc són llibres que m’han marcat”, confessa. I Tierra de campos n’és un: “No sabria dir ben bé en què, perquè parla de moltes coses, però m’ha influenciat”.