David Nel·lo i Luis Leante guanyen els premis Edebé 2020

Un mes i mig després de guanyar el Sant Jordi amb 'Les amistats traïdes', David Nel·lo ha tornat a guanyar un premi literari, en aquest cas l'Edebé en la categoria infantil, dotat amb 25.000 euros, amb 'La crònica de l'Iu Eskar', que explica l'èxode forçat d'una família de 83 escarabats a través d'un dels coleòpters més joves del clan.

Els animals de Nel·lo pensen, parlen i senten igual que els humans. "No és una versió Disney d'ells", deia un dels membres del jurat del premi. Són capaços, per tant, del millor, però també del pitjor: guerra, racisme i xenofòbia. Els escarabats refugiats són de l'espècie 'blatta orientalis', "que són foscos, gairebé negres". Els escarabats del lloc on arriben són més clars, de l'espècie 'blattella germanica'. "No som iguals uns i altres, no patim igual quan algú ens aixafa?", demana un dels escarabats de la família Eskar a un dels insectes que en un primer moment el rebutja pel seu aspecte 'diferent'.

"És veritat que hi ha morts, al llibre, però us asseguro que l'humor i la ironia hi són -ha avançat Nel·lo-. La història, explicada des d'un dels protagonistes, s'allunya de la faula tradicional". Un dels altres temes de la novel·la és el concepte de pàtria: "La pàtria pot ser molt bonica o pot ser una desgràcia, depèn de com t'ho miris -diu un dels personatges del llibre a l'Iu Eskar-. La pàtria es torna més dolça quan l'enyores des de la distància, perquè te n'has allunyat. La somies i en tens mil records. Però la pàtria es converteix en una monstruositat si penses que és un lloc que només et pertany a tu i als que són com tu. Llavors deixa de ser una cosa dolça per transformar-se en una cosa agra i lletja".

El llibre de Nel·lo defuig "un missatge moral", tot i que "els lectors trauran fàcilment conclusions". Nel·lo, que ha traduït les sèries de llibres de 'Geronimo Stilton' i 'Bat Pat', diu que ha estat "molt familiaritzat professionalment amb animals des de fa temps".

És la segona vegada que David Nel·lo guanya el premi Edebé. La primera va ser el 2014, també amb en la modalitat infantil, amb 'La nova vida del senyor Rutin'.

En la categoria juvenil ha estat Luis Leante el guanyador d'aquesta edició, la 28a que convoca l'editorial. 'Maneras de vivir' entrellaça les entrevistes que formen la història de quatre protagonistes units per la música, el destí i el dret a una segona oportunitat. Si la novel·la de Nel·lo es pot emparentar fàcilment amb l'anomenada crisi dels refugiats que arriben a Europa massivament, el llibre de Leante posa sobre la taula la superació, la capacitat de redimir-se i reinventar-se i el valor dels lligams familiars. Leante rebrà 30.000 euros per la seva novel·la.

"Les famílies plàcides no m'interessen, com a escriptor -ha dit Leante-. I aquí volia conjugar una família no habitual amb la presència de la música. No tenia cap grup de rock al cap concret". Leante, d'origen murcià, ha recordat el primer concert que va anar amb 16 anys: "Un dels grups que hi tocava eren Distorsión, un grup del poble del costat, que feien de teloners de Leño. M'interessava explicar a la novel·la la possibilitat d'una segona oportunitat després d'haver tocat fons, sigui a través de la música o dels escriptors". El personatge central del llibre es diu Jimmy: ha estat una estrella del rock a qui no li han anat bé les coses i que ha trobat el seu refugi en la família. La novel·la està explicada des de quatre punts de vista, que es corresponen a personatges que expliquen aspectes diversos de la vida de Jimmy.