Care Santos: “De Concepció G. Maluquer no se’n parla prou”

L’escriptora Care Santos està aprofitant l’estiu per escriure una nova novel·la que se situarà al Pallars Jussà. Ella, que és “horrorosament urbanita”, es va voler documentar sobre la vida al Pirineu Occidental, i aquesta feina la va dur a conèixer Concepció G. Maluquer, una escriptora pallaresa del segle XX. “Volia llegir literatura feta allà que no fos òbvia”, explica Santos. Però el que va començar sent un interès de documentació “va esdevenir un interès literari”, admet.

El primer que va llegir de la pallaresa va ser Gent del sud, una novel·la del 1964 que explica la història “d’una de les primeres onades migratòries d’Andalusia a Catalunya a finals dels anys 50: una sèrie de treballadors que van arribar al Pallars per replantar boscos”. L’obra de Maluquer se centra en retratar el xoc cultural que va suposar l’arribada dels migrants andalusos en una societat petita i hermètica com la del Pallars d’aquells anys, i posa èmfasi en la “la incomprensió mútua” que se’n va derivar. “És una novel·la molt equilibrada, amb uns personatges fantàstics, no és gaire llarga i és intensa”, afegeix Santos.

“Més tard vaig saber que hi havia una espècie de segona part, Gent del nord, del 1971, que també explica la història d’un xoc cultural, el de la població de la Costa Brava amb els primers turistes europeus”. Santos afirma que totes dues novel·les són “boníssimes”, i considera que el tema sobre el qual versen és “absolutament contemporani”. Santos descriu Maluquer com una “autora primeríssima” que “va biografiar molt bé la Catalunya de mitjans de segle”. Algú amb aquest nivell, creu l’escriptora, hauria de tenir més reconeixement: “Actualment es reivindiquen autores amb qui Maluquer va compartir època, però no crec que d’ella se’n parli prou”.