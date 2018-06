Catalunya serà convidada especial a la Fira del Llibre de Londres del 2020

La literatura catalana serà una convidada especial a la Fira del Llibre de Londres del 2020. L'Institut Ramon Llull (IRL) ha acordat amb la fira que Catalunya ocuparà la figura de 'Spotlight' de la 49a edició, un paper que fins ara no existia i que servirà per donar preeminència i fer difusió de la literatura catalana. Serà una figura menor a la del convidat d'honor, que els britànics bategen amb el nom de 'Market focus' i que encara no s'ha anunciat.

El protagonisme de Catalunya a aquesta cita estratègica del món editorial va lligat a un interès creixent del mercat britànic cap a les traduccions. De fet, en l'edició d'enguany la literatura catalana ja va tenir un pes especial: per primera vegada Catalunya va participar-hi amb un estand propi, que va acollir una vuitantena de cites i que va organitzar l'Institut Ramon Llull, l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), l'Associació d'Editors en Llengua Catalana i el Gremi d'Editors de Catalunya. La Fira del Llibre de Londres és un dels punts de trobada més importants del sector literari arreu del món. Cada any reuneix al voltant de 25.000 persones i hi participen més de 1.500 segells provinents de més d'un centenar de països. La pròxima edició de la iniciativa tindrà lloc del 12 al 14 de març, amb Indonèsia com a convidat d'honor.

Abans de passar per Londres, la literatura catalana també està convidada a la Fira del Llibre de Buenos Aires. Barcelona serà la protagonista de la propera edició de la cita, que tindrà lloc del 25 d'abril al 13 de maig del 2019. Totes aquestes fires se sumaran al cim que va significar que la cultura catalana encapçalés la Fira de Frankfurt el 2007 com a convidada d'honor. Aquella fita va donar pas a la presència de Catalunya a altres fires estratègiques internacionals com el Saló del Llibre del Quebec el 2012, el de París el 2013, el festival literari de Göteborg el 2014, la Fira del Llibre de Varsòvia el 2016 i la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya el 2017.