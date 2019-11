Anna Caballé, Premio Nacional d'història per la biografia sobre Concepción Arenal

Anna Caballé ha sigut guardonada amb el Premio Nacional d'història d'Espanya per la seva obra Concepción Arenal, la caminante y su sombra (Taurus, 2018), un llibre que, segons el jurat, reuneix "tots els requisits d'excel·lència en una obra d'història: novetat historiogràfica i metodològica, pluralitat de fonts i un plantejament científic i rigorós de l'estudi biogràfic sobre un personatge encara no prou conegut però important en la història de Espanya".

Nascuda a Ferrol el 1820, Arenal va ser una de les precursores del moviment feminista a Espanya. Des de jove va lluitar per trencar els cànons establerts per a la dona, rebel·lant-se contra la tradicional marginació del sexe femení i reivindicant la igualtat en totes les esferes socials per a la dona.

Caballé Masforroll (l'Hospitalet de Llobregat, 1954) és professora titular de literatura espanyola a la Universitat de Barcelona i és autora de més d'una dotzena d'obres vinculades a la seva especialitat, l'anàlisi de la literatura autobiogràfica, i d'un centenar d'articles en revistes especialitzades i obres col·lectives. Entre els seus títols figuren: Vida y obra de Paulino Masip (1998); Narcisos de tinta. Ensayo sobre la autobiografía en lengua castellana (1995); Francisco Umbral. El frío de una vida (2004); La vida escrita por las mujeres (2004), i Una breve historia de la misoginia (2006). Les tres últimes obres de la guardonada són El feminismo en España. La larga conquista de un derecho (2013); ¿Por qué España? Memorias del hispanismo estadounidense, en col·laboració amb Randolph Pope (2014), i Carmen Laforet, una mujer en fuga, en col·laboració amb Israel Rolón (del 2010, reeditada aquest 2019).

Caballé és professora titular de literatura espanyola de la Universitat de Barcelona i responsable de la Unitat d'Estudis Biogràfics.