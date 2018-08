Bruno Oro: “Updike desprèn la força i la potència del Brasil”

Abans de trepitjar el Brasil, Bruno Oro va viatjar-hi literàriament a través de l’escriptura de John Updike. L’actor va descobrir aquest autor nord-americà mitjançant la novel·la Brasil, en què narra la història d’amor entre dues persones completament oposades. “És un relat molt bonic sobre l’atracció entre un noi de classe baixa i una noia pija de Rio de Janeiro”, explica Oro. Updike es va inspirar en la llegenda de Tristany i Isolda per construir l’amor entre els dos personatges que, fortament condicionats pel seu entorn, viuran una odissea apassionada.

Més enllà del terrabastall sentimental que experimenten els protagonistes, Oro també destaca com l’escriptor descriu els escenaris brasilers. “Vaig visitar el país després de llegir la novel·la, segurament influït per la història -assenyala l’actor-. El llibre desprèn una força i una potència que es percep quan arribes allà. El Brasil és un indret molt enèrgic, farcit de vitalitat”. La mirada de l’escriptor sobre el país llatinoamericà aprofundeix en l’exuberància dels seus paisatges, la salvatgia de la jungla i també els forts contrastos entre zones riques i pobres. Aquest últim element influeix directament en la història, ja que la protagonista viu en una bombolla paradisíaca mentre que el seu amant malda dia a dia per sobreviure.

Oro va llegir Brasil fa cinc anys i Updike va passar a convertir-se en un dels escriptors que volia seguir llegint. “Quan un autor m’agrada en vull llegir tota l’obra, però des de fa un temps tinc una llarguíssima cua de llibres pendents”, lamenta l’actor, que aquests dies assaja per estrenar Immortal al Club Capitol la setmana vinent. De moment, Oro es queda amb el doble record del Brasil literari i real i, sobretot, amb l’entusiasme que li va despertar la novel·la. “Trobo que és una història molt rodona, que es llegeix fàcilment i alhora parla de coses serioses. Ho té tot”, assegura.