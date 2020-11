Gran operació al sector editorial: Bertelsmann comprarà Simon & Schuster

El poder del grup Bertelsmann creix encara més amb l'adquisició per 1.700 milions d'euros de l'editorial nord-americana Simon & Schuster, que té al seu catàleg autors contemporanis com Dan Brown, Stephen King, John Irving i Ursula K Le Guin, però també clàssics del segle XX com Ernest Hemingway, Thomas Wolfe i Francis Scott Fitzgerald.

Simon & Schuster estava en venda des d'aquest gener, quan ViacomCBS –la propietària actual– va prendre aquesta decisió. Bertelsmann ha superat l'oferta de News Corp, de Rupert Murdoch. Fundada el 1835 a Alemanya com una editorial de textos teològics, Bertelsmann compta actualment amb multinacionals del sector del llibre com Penguin Random House, editorials com Gruner + Jahr, el grup de comunicació més gran d'Europa, RTL i la discogràfica BMG. Es tracta d'una de les operacions més importants al sector editorial dels últims anys.