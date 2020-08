Comença l'Indilletres, primera fira de llibres posterior al confinament

La Bisbal d'Empordà s'ha omplert d'editorials independents en la 3a edició de la fira Indilletres. Es tracta de la primera fira de llibres que se celebra després del confinament i compta amb una trentena d'actes que la pluja ha obligat a desplaçar al pavelló municipal.

Des de les onze que s'ha donat el tret de sortida amb la intervenció del periodista i escriptor Jair Domínguez, han estat desenes de persones les que han passat a visitar la vintena d'editorials independents que s'hi han apuntat. El president d'Indilletres, Xavier Cortadelllas, explica que és important haver fet la fira perquè "el més fàcil és anar prohibint coses". "Les editorials s'aguanten venent llibres. Per a elles aquestes fires són molt importants", ha assenyalat.

Mesures de seguretat

La tercera edició de l'Indilletres està marcada per les restriccions del coronavirus. En aquest sentit, l'organització ha previst un aforament màxim de 400 persones i s'obliga a seguir un sentit únic de circulació. A més, a l'entrada del recinte hi ha gel desinfectant, s'ha de portar mascareta per visitar la vintena d'expositors i s'apunta el nom i el telèfon de tots els assistents.

Des de l'Ajuntament de la Bisbal s'han mostrat "orgullosos" de poder tirar endavant la fira i posen en valor les diferents activitats culturals que s'han dut a terme malgrat la pandèmia. En aquest sentit, Puig destaca haver fet una festa major "modèlica" amb més de 40 activitats, ara la fira Indilletres i la setmana vinent la Fira de Circ al Carrer.

Una trentena d'activitats

La primera fira de llibres després del confinament a Catalunya tindrà una trentena d'activitats durant el cap de setmana. A banda de la inauguració, destaquen també les presentacions, els recitals poètics com el d'Ivette Nadal aquest dissabte o els debats com el que es farà diumenge sobre novel·la policíaca i que comptarà amb la presència de Pep Prieto, Miguel Aguirre i Maribel Torres.

L'Indilletres posarà el punt final aquest diumenge amb la presentació d'El nus i la flor a càrrec d'Enric Casasses, l'obra de teatre Pompeu Fabra, jugada mestra i s'acabarà amb un concert del músic bisbalenc Sanjosex, a la plaça del Castell, si la pluja ho permet.