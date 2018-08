Anna Moliner: “‘Anna Karènina’ és obligatòria per a qualsevol dona”

Qui més qui menys, tothom té un llibre que el marca per sempre en un moment determinat de la seva vida. Anna Moliner (Badalona, 1984) no ho dubta ni un segon: “ Anna Karènina és el meu llibre preferit. El vaig llegir quan tenia vint-i-un anys i em va impactar moltíssim”, diu l’actriu i cantant sobre el clàssic universal de Tolstoi del 1877, que per a ella va suposar “una entrada, de cop, a la vida adulta”.

L’obra es basa en l’adulteri d’una dona casada amb un comte més jove que ella, i el que això comporta dins la societat russa de finals del segle XIX. “Em va atrapar tant que no la podia deixar de llegir. És increïble la manera com es narra la psicologia femenina a partir d’una veu masculina -la de Tolstoi-”, diu Moliner, que convida tothom qui encara no l’hagi llegit a fer-ho aquest estiu perquè, llarga com és, “cal dedicar-li el temps que necessita”. L’actriu, que s’incorpora al setembre a la nova temporada de la sèrie Las chicas del cable (Netflix) amb un paper força revolucionari, reivindica precisament la literatura feminista en un moment en què el moviment torna a agafar importància.

És per això que Moliner recomana Anna Karènina especialment a totes les dones. “És una obra mestra que tothom ha de llegir, però penso que, com a dona, és quasi obligatori fer-ho”, diu l’actriu, que veu Karènina com un personatge amb qui qualsevol dona es pot sentir identificada. “Sempre reivindico els clàssics i, amb el que estem vivint, encara ho faig amb més motiu. És important no oblidar d’on venim”, diu. Moliner confessa que d’ençà que va llegir aquesta obra li costa trobar-ne d’altres que l’omplin tant: “Va ser tan reveladora que ara necessito llegir obres que em resultin plaents, que estiguin ben escrites, profundes pel que fa a les emocions i les descripcions”, diu, i conclou: “ Anna Karènina em va marcar un sostre de qualitat de lectura que ara intento buscar en tot el que llegeixo”.