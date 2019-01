No-ficció No-ficció Infantil

L’APARADOR

Quan s’acostava als 75 anys, J.V. Foix va reunir una part dels articles que havia escrit en dues antologies. Una d’elles és Els lloms transparents (1969), que aplega textos publicats entre el 1931 i el 1936 a La Publicitat. El poeta hi aborda temes polítics, socials i artístics amb una prosa enlluernadora.

“Si no creiem en la llibertat d’expressió per a aquells que menyspreem, no hi creiem en absolut”: aquestes paraules de Chomsky són el punt de partida de l’assaig Tu, calla!, que vol clarificar el marc legal sobre la llibertat d’expressió, manifestació i reunió i denuncia l’actual regressió dels drets bàsics ciutadans.

Francesca Dell’Orto posa imatges -d’una gran bellesa- a un dels contes més coneguts dels germans Grimm. La jove Rapunzel està segrestada en una torre molt alta, sense cap altra sortida que la finestra, per una bruixa. La sort li canvia quan un príncep se li enfila pels cabells i, quan la veu, se n’enamora.