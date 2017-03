Muriel Villanueva: “Quan he recorregut tota la realitat, salto a la fantasia”

Les nines de Muriel Villanueva són guardianes de secrets. Cadascuna d’elles representa una finestra oberta a un fragment de la intimitat de l’escriptora, que es deixa endur per l’autoficció al recull de relats Nines (Males Herbes). La realitat amb tocs de fantasia que ja va guiar el llibre anterior de Villanueva, El parèntesi esquerre, treu el cap en els 13 contes de Nines, que es publicarà el 13 de març. Com en aquella obra, l’escriptora tenyeix les històries d’un component màgic que eixampla els límits de la realitat. “No és una opció estètica sinó una necessitat comunicativa. Quan he recorregut tota la realitat, salto a la fantasia”, explica Villanueva.

Les seves nines creixen, parlen i s’arrosseguen per extreure conflictes soterrats en les existències dels protagonistes. La maternitat, els avortaments, l’homosexualitat, els abusos i la feminitat travessen els relats de l’autora, que va escriure’ls entre el 2013 i el 2016, amb la publicació d’ El parèntesi esquerre entremig. Els seus personatges viuen accidents d’avió, es retroben amb el passat i s’enfronten a les pors en un parc d’atraccions en una sèrie d’experiències que fan emergir les esquerdes emocionals més profundes. “Els contes em serveixen per tancar alguns temes, com ara la relació amb la meva mare i la meva bisexualitat”, assenyala. La narrativa de Villanueva està farcida de metàfores i imatges poètiques que ajuden l’autora “a explicar el subtext sense perdre significació”. Un dels contes del recull, Nina de paper, prendrà forma de curtmetratge i estarà protagonitzat per Jordi Cadellans i Roser Bundó.