La llibreria No Llegiu crea l'Escola de Lectura Creativa

La llibreria No Llegiu fa un pas més per convertir-se en un dels punts culturals de referència del Poblenou: a l'octubre començaran els primers cursos de l'Escola de Lectura Creativa, instal·lada a la tercera planta de l'edifici on es troba l'establiment. "Defensem les classes magistrals impartides per gent que domina el tema de què parla –avancen–. Per tant, estem davant de classes eminentment teòriques en les quals aprofundirem molt intensament en temes, autors, obres, gèneres, moviments, tendències, no només literàries: també la música, les arts plàstiques o el cinema".

Seran cursos de quatre sessions de tres hores cadascun, i tindran professors reconeguts: el poeta Antoni Clapés parlarà sobre Hölderlin; Pablo Martín Sánchez, sobre Georges Perec i el grup Oulipo; Jordi Vintró descobrirà una de les seves passions, Raymond Roussel, autor de qui va traduir 'Noves impressions d'Àfrica'; Elvira Navarro dedicarà les seves sessions a la família, la ciutat i la 'nouvelle'; Jordi Amat parlarà sobre Emmanuel Carrère, Jean Rolin i Laurent Binet. Altres dels noms que formaran part de l'Escola de Lectura Creativa són Jordi Corominas, Anna Maria Iglesia, Víctor Fernández, Luis García Montero, Marta Domingo i Vicente Luis Mora.

La prèvia dels cursos de tardor seran quatre cursos: 'La literatura del yo', impartit per Gabriela Wiener; 'La ciutat com a artefacte literari', a càrrec de Jordi Carrión; un intensiu sobre 'Cien años de soledad' per part de Jaime Rodríguez Z i 'El plaer de la lectura en veu alta', del qual se n'ocuparà Marta Domingo.

El màxim d'alumnes que podran participar als cursos serà de 10, i els preus dels cursos oscil·laran entre els 200 i els 300 euros.