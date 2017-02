El cineasta Werner Herzog participarà al Kosmopolis 2017

Pocs dies després d'anunciar la presència de PJ Harvey –que oferirà un recital del seu primer llibre de poemes–, el CCCB ha fet públic un dels altres caps de cartell del festival Kosmopolis, que se celebrarà del 22 al 26 de març amb el lema 'Quan tot canvia': el prestigiós cineasta alemany Werner Herzog –director de pel·lícules com 'Aguirre, la còlera dels déus', 'Fitzcarraldo' i 'Grizzly man'– conversarà amb Paul Holdengräber, fundador del programa 'Live' de The New York Public Library, en un acte que portarà per títol 'Èxtasi i terror a la ment de Déu'.

A més de Herzog, els últims noms confirmats del festival són Màrius Serra, Marc Pastor i Raquel Crisóstomo. Un dels eixos de la novena edició de Kosmopolis serà el canvi climàtic; un altre, el còmic; també hi haurà la reivindicació de "l'extensa, profunda i no sempre visible creativitat femenina", segons avança el CCCB en un comunicat de premsa.

Entre els noms confirmats del Kosmopolis 2017 hi ha John Banville, Jean Echenoz, Marta Sanz, Jean-Yves Jouannais, Pierre Lemaitre, Zeina Abirached, Sílvia Bel Fransi, Joan Fontcuberta, Alicia Kopf, Paco Roca, Brigitte Vasallo i María Llopis.