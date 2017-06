Rosana Lluch i Xavier Gafarot reben el 6è Memorial Pere Rodeja

Des de fa sis anys, el Gremi de Llibreters atorga el Memorial Pere Rodeja, en record a l'emblemàtic llibreter gironí, que va morir el 2009. És una distinció que, igual que el premi Llibreter, no té dotació econòmica però que gaudeix d’un ressò notable. El Memorial Pere Rodeja premia anualment una llibreria catalana i “una persona o entitat que destaqui per la divulgació i suport envers les activitats que els llibreters duen a terme.

La llibretera guanyadora d'enguany ha estat Rosana Lluch, de Llorens Llibres, situada a Vilanova i la Geltrú. "Estimo el meu ofici –ha dit Lluch–. No crec que hi hagi un ofici més bonic que el nostre. Recomanar llibres que t'han agradat, lectures que els lectors no s'haurien de perdre, descobrir nous autors i compartir-ho amb els clients és el que he fet sempre. Crec en el llibre i en el poder de la literatura per canviar el món".

L’altre premi ha estat per Xavier Gafarot, cap de premsa del grup 62 des del 1997, “per la feina, sovint amagada, dels gabinets de premsa editorials, en un treball continu amb llibreries i autors”. Nascut a Barcelona el 1966, Gafarot ha treballat en diversos mitjans de comunicació, com l'Avui, Diario 16, TV3 i TVE-Catalunya. El cap de premsa d'autors com Jaume Cabré, Joan Margarit, Carme Riera i Vicenç Pagès Jordà ha dit: "Vull compartir aquest reconeixement amb tots els companys i companyes d'ofici que portem a terme una tasca de difusió cultural, amb la qual, malgrat no sempre disposar de les eines i els recursos desitjables, aconseguim fer d'enllaç entre els autors i els seus llibres amb els lectors, els llibreters i els mitjans de comunicació: una funció de pont que ja ha esdevingut imprescindible en el món del llibre".