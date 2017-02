Antonio Iturbe s'emporta el premi Biblioteca Breve 2017

Fa més de dues dècades que Antonio Iturbe (Saragossa, 1967) es dedica al periodisme cultural des de publicacions com 'Qué leer' i 'Librújula'. Paral·lelament, Iturbe -que viu a Barcelona- ha anat escrivint novel·les, l'última de les quals va ser 'La bibliotecària d'Auschwitz' (Columna / Planeta, 2012).

Cinc anys després, el periodista i escriptor ha guanyat el Biblioteca Breve 2017 amb 'La casa del aire'. «És la història d'amistat de tres amics, un dels quals és Antoine de Saint-Exupéry, que més endavant es faria popular amb novel·les com 'El petit príncep' i 'Ciutadella' -ha comentat Elena Ramírez, editora de Seix Barral, que publicarà el llibre el dia 7 de març-. Està ambientada durant els anys 20 i 30, els primers anys de l'aviació civil francesa. És una història de la passió per volar, la crònica d'una amistat i també de l'escriptura de les principals novel·les de l'autor a través d'una sèrie de vivències excepcionals».

Aventures i moral

«La novel·la arrenca el 1923 -ha explicat Iturbe-. Antoine té un accident d'avió i la seva vida es comença a torçar. En aquells moments té una nòvia de l'aristocràcia francesa i a la família no li agrada l'afició del jove, que ha d'acabar triant entre els seus dos grans amors: o la noia o l'aviació. Llavors coneix Jean Mermoz, que també comparteix el virus de voler volar. El tercer eix de l'amistat és Henri Guillamet. Els nois treballen de correu comercial entre França i Senegal per a la línia aèria Latecoère». Aquest és l'inici de les aventures de tots tres, que els portarà per Àfrica i l'Amèrica del Sud. «Saint Exupéry va ser un home molt desordenat, però quan escrivia es convertia en un autor moralista, i el meu llibre també ho és, encara que no sigui una tendència de moda. M'agrada explicar quin lloc ocupem al món i com ens relacionem amb els altres».

«Els periodistes hem tornat al món dels anys 60, perquè per sobreviure ens hem de dedicar a moltes coses: presentar actes culturals, fer una revista, donar classes a la universitat i fer novel·les, en el meu cas tot alhora -ha explicat-. Sempre vaig voler ser escriptor, però vaig estudiar periodisme, ofici del qual em sento molt orgullós, perquè és una feina modesta i artesana: sempre m'ha permès tenir la mà entrenada, sovint escrivint al voltant de temes que no m'interessaven especialment però sobre els quals tocava escriure. El periodisme m'ha ensenyat a mirar i a escoltar».

Sobre la mort prematura de l'escriptor i aviador als 44 anys, Iturbe ha dit: «El cos de Saint-Exupéry mai no va aparèixer. No se sap si es va suicidar anant cap endins del mar, si es va perdre o si va ser abatut per un pilot alemany. No us diré per quina de les versions he optat».