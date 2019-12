Els tres reis

Fa pocs dies sortia a la premsa la notícia que un home que sempre s’havia disfressat i maquillat de rei negre el dia de Reis ja no podria fer-ho, perquè es considerava una cosa políticament incorrecta. Les autoritats del lloc van decidir buscar un home negre de debò, que n’hi ha pertot, per fer justícia a la suposada raça del tercer dels Reis, l’anomenat, segons una tradició molt tardana, Baltasar.

La primera cosa que convé puntualitzar és que mai cap criatura d’enlloc on se celebra aquesta festa s’ha adonat que, com succeeix encara arreu, el rei negre fos un home blanc mascherato. Per sort, la innocència de les criatures les fa estàlvies de tota mena de sospita. Ni creuen que Baltasar sigui un blanc maquillat, ni que els reis blanc i ros portin barbes postisses: s’ho empassen tot, i aquesta és la gràcia.

Però hi ha més coses. L ’Evangeli de Mateu diu que “després que Jesús va néixer a Betlem de Judea [...] vingueren uns savis d’Orient” a adorar Jesús i oferir-li uns presents que eren considerats “reials” a l’època: or, encens i mirra. No diu que fossin reis, sinó savis. Ara bé: ¿d’on caram venien? L’Evangeli diu que d’Orient, i això pot significar, d’acord amb els territoris dominats per Roma o amb presència de jueus -perquè una altra cosa fora molt inversemblant- que vinguessin de Mesopotàmia o de la frontera amb Aràbia, que cauen a l’orient de Palestina. Si venien d’Aràbia -encara que hi ha Bíblies comentades que els fan venir de Pèrsia, fet improbable per massa apartat de Judea-, llavors és pràcticament impossible que fossin blancs o negres. És cert que Roma escampava els esclaus negres agafats durant les campanyes africanes per tot el territori conquerit.

Però tot això no acaba de lligar, perquè eren professionals de la màgia -molt estesa, certament, a Babilònia i a Pèrsia-, i aquest era un ofici semisacerdotal que, a l’època, passava de pares a fills entre els nadius. En suma: el més probable de tot, per qüestions de distància, és que fossin àrabs jueus, i llavors hem d’acceptar que eren homes de pell torrada, potser olivàcia, però en cap cas amb barbes blanques, rosses encara menys, i de pell negra menys encara.

La tradició cristiana no va presentar Baltasar com un home negre fins al segle XV, i va fundar el mite que els reis eren tres, i que corresponien a les tres edats de l’home, un tema molt propi de la iconografia renaixentista, i... de tres continents! Si anem als orígens del mite, que es troba a Mateu, només podem estar segurs que eren orientals, potser tres i potser una vintena, i cap de blanc, ni ros, ni negre. O sigui que les desfilades dels Reis són una pura invenció, per a delícia de les criatures.