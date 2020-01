Els orígens del detectiu Conan

El Japó és un dels països on es publiquen més novel·les policíaques. Hi ha una llarga tradició. El 1936 es va publicar el primer títol d’una sèrie juvenil de gran èxit, La colla de detectius adolescents, de Ranpo Edogawa (1894-1965), que tenia com un dels seus protagonistes el detectiu privat Kogoro Akechi. Se’n van publicar 38 títols, amb unes vendes globals superiors als 16 milions d’exemplars. La sèrie japonesa de dibuixos animats Detectiu Conan ret homenatge a aquests llibres de Ranpo Edogawa i, en concret, al detectiu Akechi.

Ranpo Edogawa el tenim ara per primer cop en català amb L’home butaca, dins la col·lecció de literatura japonesa de l’editorial Lapislàtzuli, dirigida pel catalanòfil Ko Tazawa, que també en firma la traducció juntament amb Joaquim Pijoan. Entre altres títols, Tazawa ha traduït al japonès el Tirant lo Blanc, una feina a la qual va dedicar gairebé deu anys de la seva vida. Ha rebut el Premi Internacional Ramon Llull i és soci d’honor de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

Aquesta nova aportació de Tazawa, en aquest cas traduint del japonès al català, inclou en un sol volum tres títols representatius de dos dels tres tipus de literatura característics d’Edogawa: novel·les policíaques ( El passejant de les golfes, on també apareix el detectiu Akechi), novel·les estrafolàries amb tocs d’horror i fantasia ( L’home butaca i L’home que viatja amb un quadre de mig relleu ) i novel·les policíaques per a adolescents.

Ko Tazawa fa constar en la introducció que alguns textos d’Edogawa li recorden molt “les obres de Pere Calders”, cosa gens estranya si es té en compte que Calders va estar fortament influït per Edgar Allan Poe, que al seu torn també va exercir un fort influx en Edogawa, qui, per cert, dona nom al premi literari més prestigiós del Japó del gènere negre.

Dels tres textos del volum d’Edogawa, el més original és sens dubte L’home butaca, la truculenta història d’un home desfigurat i extremadament lleig, fins al punt que mai s’ha atrevit a mirar a la cara cap dona, uns éssers que considera alhora sagrats i temibles. Aquest pobre home acomplexat, des de la seva soledat, es dedica a fabricar butaques luxoses, d’altíssima qualitat. És un artesà molt apreciat, fins que un dia desapareix. Val la pena entrar en aquest món literari criminal i fantàstic d’Edogawa de la mà de l’atracció-repulsió cap a aquest enigmàtic creador de butaques.