L’envitricollat plural de l’institut escola

Alguns han començat curs sense tenir clar si el seu centre és una escola institut, un institut escola, una escola-institut o un institut-escola; i el desconcert creix a l’hora de formar el plural. L’institut escola integra els nivells d’educació infantil, primària i secundària en un intent de recuperar la millor tradició republicana. Això últim ja ens permet decantar-nos per institut al davant seguint el mític referent de l’Institut-Escola fundat el 1932 al Parc de la Ciutadella. Llavors s’hi posava guionet i el plural -se’n van fer tres més- tendia a ser invariable: “Els institut-escola republicans”.

Ara sabem que és una locució formada per dos noms juxtaposats, com escola bressol, vagó restaurant, cotxe bomba o camió cisterna. Les locucions, a diferència dels mots compostos, se separen amb espais i no formen el plural sempre per la dreta. El plural de coliflor és coliflors (i no pas colsiflor ni colsiflors ). En canvi, fem vagons restaurant, escoles bressol o cotxes bomba.

¿Hem d’escriure, doncs, instituts escola? La GIEC (pàg. 148) no ens ajuda a decidir-ho. Primer ens diu que “el nom en aposició [el segon] no sol flexionar”, però tot seguit afegeix que “hi ha algun cas de flexió de tots dos noms”, com ara berenars sopars o caces bombarders. “Hi ha algun cas...”, com si ho dictés l’atzar. El que no diu és que entre vagó i restaurant o escola i bressol hi ha subordinació; i entre berenar i sopar o caça i bombarder hi ha coordinació. En el primer cas, vagó i escola són el nucli de significat; en el segon, el nucli està repartit. També ho està a institut es cola, cosa que abonaria instituts esco les. Però els documents oficials tendeixen a optar per instituts escola.

És cert que els límits són difusos, però en casos així val més que la norma prescrigui; l’usuari ho agraeix. Si distingir subordinació de coordinació és massa subtil i l’ús empeny a fer plural només el primer nom, potser que ho fem així sempre. Igual com ja es fa escoles taller podem fer instituts escola, i llavors caldrà també escriure -modificant el DIEC2- caces bombarder.