Raül Romeva, des de la presó amb humor

“La gent era tan violenta, que ni tan sols es va defensar”. Aquesta és la mena d’ironia que gasta Raül Romeva des de la presó. La seva mirada neta -tipus “lliri a la mà”, que dirien alguns amb la mirada bruta- i la seva mirada llarga -“Traïdor!”, li cridarien els mateixos- és el que trobem a la crònica que ha fet del judici al Procés, publicada ara al deliciós llibre Des del banc dels acusats (Ara Llibres), on repassa els mesos de la farsa judicial a través de dibuixos acompanyats de textos, o viceversa.

Malgrat que tot plegat sigui tan penós i lamentable, amb el llibre del Raül somriureu i riureu. Perquè està carregat de tendresa, perquè s’ho agafa amb humor, perquè no projecta rancor contra ningú. “Un llapis o un retolador també són armes contra l’abús del poder establert, segurament l’única arma que mai empunyarà el Raül en la seva vida”, escriu al pròleg el seu advocat, Andreu Van den Eynde.

Esclar: estem davant d’un pacifista militant, de pedra picada. Militar en la pau i en l’humor li dona una força i una serenitat interiors imbatibles. “Passi el que passi, seguirem amb la mà estesa, a tothom, pensi com pensi, amb el verb serè, fins i tot davant dels que ens insulten”, va dir en el seu al·legat final davant de Marchena i companyia. Com a resposta, el Suprem li ha clavat aquesta setmana 12 anys de presó per sedició, un delicte que inclou l’ús de la violència!

Durant les anades i tornades del judici, li va passar això: “Un dels funcionaris del mòdul [a la presó de Soto del Real] protagonitza un dels moments més delirants d’aquests dies, quan, en acreditar-nos, ens deixa anar a l’Oriol i a mi: « Tenéis que entenderlo, la libertad radica en dejar espacio a quienes no piensen como vosotros ». Seguidament, obre la reixa i ens convida a entrar en aquest gran espai de llibertat que és la presó”. En fi.

Aquest llibre que ara us comento m’ha arribat amb una nota personal que m’ha fet molta il·lusió: “Benvolgut Ignasi, com veus, no ens aturem, i seguim caminant amb l’humor per bandera”. Gràcies de tot cor, Raül. El paquet també incloïa un exemplar dedicat perquè el passi a en Ferreres. Així ho faré dimecres que ve, quan hem quedat per dinar. Faré d’intermediari entre humoristes. I riurem i brindarem per tu, Raül, per la teva llibertat!

