“Onejar banderes no farà capgirar la situació”

Segur que a molts lectors la frase del títol els sonarà força estranya. Ells haurien dit -i jo també- “Fer onejar banderes no capgirarà la situació”, que és la frase que avui avala la norma. Però el cert és que, per més que els diccionaris diguin que capgirar és transitiu i onejar intransitiu, fins i tot els parlants competents dubten sobre la transitivitat d’aquests dos verbs i d’alguns altres.

I he dit d’alguns perquè hi ha molts intransitius de pedra picada. Ningú cau llibres, els fa caure. En canvi, entre “Vull ressaltar la feina del traductor” i “Vull fer ressaltar la feina del traductor”, fins i tot gosaria dir que la majoria considerem més àgil i habitual la primera frase. Doncs bé, la norma la condemna: el DIEC2 no recull cap accepció transitiva de ressaltar. I el mateix podem dir de cessar o d’ avortar. Normativament no podem cessar algú ni podem avortar un pla, tot i que molts mitjans i l’ÉsAdir sí que admeten aquests usos transitius.

Els dubtes no s’acaben aquí. ¿Afloro diner negre o l’he de fer aflorar? ¿Refloto una empresa o l’he de fer reflotar? ¿Peto la xerrada o l’he de fer petar? ¿Cago el tió o l’he de fer cagar? El DIEC2 no ens permet aflorar res i no recull reflotar, que altres diccionaris i llibres d’estil admeten com a transitiu. En el cas de petar l’ús varia amb l’edat: el joves tendeixen a petar-la i els més grans a fer-la petar. En el de cagar, dialectalment: a Girona caguen tions amb més facilitat que a Barcelona. I la norma, de moment, només admet la segona opció.

En molts casos es tracta de verbs en procés d’esdevenir transitius. Alguns tampoc ho eren en castellà i ara ja ho són al DRAE. I és raonable pensar que l’ús transitiu constant de ressaltar, avortar, cessar, etc. comportarà que el DIEC2 també l’acabi admetent. La norma és una foto d’una evolució que retrata un passat recent més que no pas el present. La Neoloteca del Termcat ja ens permet avortar programes informàtics. ¿Té sentit que el DIEC2 no ens deixi avortar projectes?