Llenya Al pirata

Una de les notícies de la setmana relacionades amb la indústria cultural ha estat la imposició d’una multa de 375.000 euros (sí, ho heu llegit bé!) i al cessament de l’activitat al responsable de les pàgines web X-caleta.com i X-caleta2.com per pirateria de productes culturals. Segons sembla, les pàgines, que ja havien estat denunciades nombroses vegades, permetien l’accés a còpies pirates de música, cinema, llibres, periodisme, etcètera. És el primer cop que el ministeri de Cultura fa efectiva una resolució d’aquesta mena. I no hi té res a veure el canvi de govern espanyol, ja que les diligències es van iniciar al mes de març. És una bona notícia, que, per sort, no especifica quina activitat és la més piratejada perquè ens temem que el llibre quedaria a força distància de la música i del cinema.

Millor piratejat que ignorat?

Perquè no ens enganyem, en la nostra societat líquida el pirateig podria ser un barem d’èxit: com més et pirategen, més important ets. En el cas dels llibres hauríem de descomptar-hi primer els de caire tècnic derivats de la demanda universitària. Són caríssims, i els estudiants universitaris, tal com en l’època juràssica els fotocopiaven, ara se’ls baixen gratis de la xarxa. Un cop descomptats, es podria publicar una llista semblant a la de Sant Jordi, amb un rànquing mensual de novel·listes piratejats. Ja que és impossible lluitar contra el pirateig, el mateix fet et podria donar un extra de “prestigi”. Bromes a part, està bé que el ministeri de Cultura faci anar endavant per primer cop des de la promulgació de la llei antipirateria, que és del 2014, una acció punitiva d’aquest calibre. De fet, ens hauríem de preguntar per què no s’ha actuat fins ara, vistos els centenars de denúncies presentades per particulars i per les societats de gestió (en el món de la música i el cinema, les pèrdues són milionàries). Però en fi, tot és posar-s’hi. Sabem que els llibres de ficció més piratejats són els d’autors de bestsellers. Aquests autors, i sempre ha estat així, permeten guanyar diners que les editorials posteriorment inverteixen en part en llibres deficitaris. El combat contra la pirateria va, doncs, molt més enllà de beneficiar únicament el perjudicat concret. N’hem de ser conscients.