A l’escriptor Michel Houellebecq els llibres li van salvar la vida. A Richard Ford també. Tots dos m’ho van explicar quan els vaig entrevistar, i em va impressionar. L’Olga Federico no és escriptora, però també es dedica als llibres. A ella li va salvar la vida la sanitat pública. Això també m’impressiona cada dia.

Perdoneu el gir, però us asseguro que ve a tomb, perquè és l’origen d’un projecte solidari molt il·lusionant. I és que tant l’Olga Federico, llibretera de La Impossible, com l’Eric del Arco, de la Documenta, tenien ganes de retornar d’alguna manera el que ells havien rebut de la sanitat pública i de seguida van pensar que el món del llibre podia tenir aquesta capacitat. Les converses a dos aviat van passar a ser a tres, a quatre, a deu, a vint... I ara ja tenen mig sector implicat en la campanya Girem full, que s’acaba de presentar. L’objectiu va quedar clar de seguida: col·laborar amb l’Hospital Clínic en la lluita contra el càncer. De fet, els diners que es recullin aniran destinats a impulsar la recerca en immunoteràpia de càncer, que està revolucionant el tractament d’aquesta malaltia.

És la primera vegada, em sembla, que el sector s’uneix per fer una gran acció social com aquesta. Pensant-hi, em sembla una aliança molt natural: hi ha una relació molt íntima entre els llibres i la vida. Els lectors ho sabem. És, probablement, una de les coses que ens connecta tant amb la lectura. L’hi he sentit dir a la Fe Fernández, la llibretera de L’Espolsada, d’una manera que m’agrada molt: “Quan llegim, ens vinculem”. Els responsables de la campanya esperen que ho tinguem present, perquè ens necessiten perquè aquesta iniciativa funcioni. Hi podem contribuir comprant bosses, punts de llibre i pòsters a les llibreries adherides al projecte i fent contribucions a través de la seva pàgina web, on hi ha tota la informació del projecte i de la recerca de l’Hospital Clínic (Giremfull.cat). Ah, i reserveu-vos el 23 de març, perquè passaran coses. La campanya comença aquest Nadal, però s’allargarà uns quants mesos.

¿Fins on es vol arribar? ¿Hi ha algun objectiu econòmic per aconseguir? En la roda de premsa de presentació, tant l’Olga Federico com l’Eric del Arco es van mostrar tímids pel que fa a les expectatives, però el director general del Clínic, el doctor Josep Maria Campistol, els va respondre que estava segur que podrien arribar fins on es proposessin. “Som infinits en la nostra capacitat”, va dir. “Mira, com els llibres”, vaig pensar.