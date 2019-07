Esmenes del DIEC2 en El quantificador ‘cap’ (1)

Fins al maig, el DIEC2 definia així el quantificador cap : “Algun, s’aplica a una persona o cosa no existent realment, sinó imaginada per a fer-la objecte d’una negació, una exclusió, una interrogació o una suposició”. Ara el defineix així: “En una oració negativa, ni un. [...] En una oració interrogativa, condicional o que expressa suposició o dubte, algun”. Fabra -la definició substituïda prové de la seva fitxa manuscrita- feia una única definició: algun. El DIEC2 en fa dues: ni un i algun. Són definicions que tenen conseqüències perquè cap serveix per definir res o ningú.

Fabra definia res com a cap cosa i ningú com a cap persona, i entre els exemples que donava hi havia “Si saps res de nou, escriu-m’ho” o “Hi ha ningú que gosi dir-li-ho?” Algú em dirà que això és un error perquè en aquestes frases res vol dir alguna cosa i ningú vol dir algú. Però oblida que per a Fabra cap vol dir algun (és el context el que el pot fer negatiu).

La definició de Fabra sembla que funciona mentre no s’admetin -i ara la GIEC les admet (p. 1304-1305)-frases del tipus “Cap d’ells es va presentar”, en què cap pot equivaler a ni un però no pot equivaler a algun. Ara bé, ¿n’hi ha prou afegint-hi un no -fent la doble negació- perquè al gun funcioni? No: “Cap d’ells no...” no vol dir “Algun d’ells no...” i “No es va presentar cap d’ells” tampoc vol dir “No es va presentar algun d’ells”.

Però què passa amb res i ningú? El DIEC2 defineix res com a cap cosa [s’entén -no ho diu- que en frases negatives] i com a alguna cosa en frases condicionals i interrogatives. En canvi, es limita a definir ningú com a cap persona. És una asimetria difícil de justificar. En frases com “Si veus res...” i “Si veus ningú...” o “Has vist res?” i “Has vist ningú?”, les definicions cap cosa i cap persona -en aquests contextos cap vol dir algun - semblen suficients. I si el que es pretén definint res com a alguna cosa en condicionals i interrogatives és fer-ho més intuïtiu -més clar- per a l’usuari, no hi ha cap raó per no fer el mateix amb ningú.