Dubtes sobre ‘any nou’ a tocar de l’any nou

¿Algun lector s’ha plantejat si diu ben bé el mateix quan desitja “feliç any nou” i “ feliz año nuevo ”? Ho dubto. No crec que el que volem dir i entenem sigui diferent. Però amb els diccionaris a la mà descobrim que any nou vol dir “els primer dies de l’any amb relació a l’any que acaba”, mentre que año nuevo vol dir “ el año que está a punto de empezar o el que ha empezado recientemente ”. Segons els diccionaris, doncs, en català només desitgem que siguin feliços els primers dies, mentre que en castellà desitgen que ho sigui l’any sencer. Es confirmaria el tòpic que som menys expansius i generosos.

Diria, però, que en casos així el que caldria retocar és la definició. El Fabra s’inspira en el Labèrnia (“los primers dias del any”), i el redactat es va repetint acríticament en tots els diccionaris. El DCVB ens diu que és “el començament de l’any” i el fa sinònim de cap d’any. I és cert que en un sentit genèric cap d’any vol dir extrem de l’any, però en l’ús estàndard hem convingut que Cap d’Any vol dir només el dia 1 de gener i la celebració que el precedeix: la nit / el sopar / la revetlla de Cap d’Any. Per cert, Año Nuevo també pot significar Cap d’Any, el dia 1 de gener. És una polisèmia que nosaltres ens podem i ens hem d’estalviar.

Parlem de l’any nou i celebrem l’any nou només els primers dies de l’any, però l’any nou té -com tots els anys- 12 mesos. És nou pel punt de vista, no pas per la durada, i diria que els nostres diccionaris confonen la durada de la celebració amb la durada del que se celebra.Ho diria si no fos perquè aquest embolic també afecta els millors diccionaris anglesos. Defineixen New Year com “ the time when people celebrate the beginning of a new year ”. Fins aquí tot bé: New Year duraria només uns dies i new year seria tot un any. Però tot seguit defineixen the new year com “ the first few weeks of the year ”. Observem, però, que el the és crucial i que el “a new year ” sí que fa referència a tot l’any.

Sigui com sigui, jo us desitjo 365 dies de felicitat.