Cites llibresques arriscades

Fa uns quants dissabtes els donàvem notícia d’una nova proposta comercial del món del llibre. Es tractava d’una subscripció mensual amb la qual compraves un paquet que incloïa un llibre desconegut i d’altres complements informatius relacionats amb l’autor i l’argument. Els impulsors del projecte ja s’encarregaven prou de donar a entendre que el risc de decepció no era tan alt com es podia pensar. Gairebé segueixen fil per randa el clàssic sempre recomanable, deliciosament kitsch, de Dale Carnegie, autor del bestseller més durador de la història de la indústria editorial (encara avui): Com guanyar amics i influir sobre les persones (1936). Ara ens arriba una altra proposta, basada en el mateix plantejament, però molt més neta i clara.

Un tastet de llibre?

En va donar notícia l’editora de Seix Barral, Elena Ramírez, a través del seu compte de Facebook. Ens oferia una fotografia de la llibreria Barnes & Noble, a Nova York, on es veien tot de safates plenes de llibres embolicats artesanalment, amb paper reciclat, com rajoles de xocolata. Un cartellet indicava: “Cita a cegues amb un llibre”. No saps quin llibre és, doncs. Però en cadascun dels paquetets, amb grafia semblant a la que trobaries en una rajola de xocolata biològica, es podien llegir pistes bàsiques sobre la mena de llibre que t’hi podies trobar, com si fossin els gustos de diferents xocolates. A la foto publicada per la magnífica editora de Seix Barral es podien llegir, per exemple: “Old New York”, “Urban Fantasy”, “Caribbean American Fiction”… Ja es veu cap a on va la cosa, bàsicament: el regal. El lector-comprador habitual difícilment caurà en la temptació d’aquesta “xocolata”. Per a qui no llegeix habitualment, poder regalar un d’aquests paquetets és la millor cosa del món: com que coneixes els gustos del “regalat” i t’ofereixen dotzenes de “sabors”, un o altre en trobaràs que hi coincideixi o que s’hi acosti. Per altra banda, és un regal original que durarà tant com duri la moda o se’n confirmi el fracàs o l’èxit de vendes. Tant la primera proposta com aquesta són productes de màrqueting, però entendreix molt que un empresari triï el llibre, l’humil i antiquíssim llibre de paper, per intentar guanyar diners de manera original. Apa, ja ens hem emocionat...