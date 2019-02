Chester Himes era negre

El festival BCNegra ha nomenat Chester Himes (1909-1984) autor protagonista de l’edició d’enguany. És important perquè Himes s’aparta de la definició clàssica del relat negre de les generacions precedents, les dels grans mestres, que tots eren blancs i, a l’hora de criticar la societat, ho feien des de tots els angles menys el del conflicte racial, ben present i cruel als Estats Units durant el segle XX. Himes fa novel·la negra bàsicament de crítica social, de presó, de discriminació. I això cal no oblidar-ho perquè les generacions posteriors d’autors de misteri han continuat el mateix camí que els pares literaris: tots blancs, molts conflictes, però un cop d’ull molt fugisser damunt la qüestió racial. L’únic gran canvi ha estat la irrupció a raig de les dones en el panorama literari. Una presència que, per cert, no s’ha traduït en narracions, diguem-ne, de caràcter feminista, tret del fet diferencial i radical que significa la presentació d’un argument de misteri des d’uns ulls femenins. En el cas dels negres dels Estats Units, després de Chester Himes, fins que no va arribar un altre autor de la mateixa raça, la qüestió no es va reprendre.

Mosley també és negre

Walter Mosley (1952) agafa el relleu de Chester Himes i ens ofereix un protagonista negre situat, en funció de la novel·la, a finals dels 50 principis dels 60, una època en què, en determinats estats del Sud, les lleis segregacionistes encara eren vigents. Embolica que fa fort, doncs. L’estil de Mosley és clarament més deutor dels grans mestres que no pas de Himes. Però és negre i no pot evitar-ho. I de fet, agafa el toro per les banyes i, a les seves novel·les, molt sovint, intel·ligent com és, el seu protagonista utilitza la negritud per avançar en les investigacions. De vegades aprofitant-se descaradament del sentiment de culpa dels blancs, d’altres, fent un recital dels tòpics més suats sobre un negre que un blanc pugui esperar. Tant Himes com Mosley no perden mai de vista el seu color de pell. L’única diferència és que Himes, diríem, és un autor més literari i Mosley juga més a fons la carta del gènere negre.

BCNegra 2019, un gran moment per reivindicar Himes, un gran escriptor, sense etiquetes.