¿Això que fem és teletreball o més aviat telefeina?

Com sempre que per a un mateix concepte el castellà té una paraula i el català dues, la que s’assembla al castellà es menja l’altra. El cas de feina i treball no n’és cap excepció. Feina cedeix terreny fins i tot on dominava clarament. I ja no resulta estrany sentir dir “S’ha quedat sense treball”, “És un company de treball” o “Com hi vas, al treball?” Tres frases que els que creiem mantenir certa sensibilitat lingüística no diríem mai. Tres casos molt clars d’interferència.

Però no és fàcil precisar els límits semàntics entre treball i feina. I els diccionaris no hi ajuden. En l’accepció 1.2. el DIEC2 defineix així treball : “Allò en què hom treballa”. I ho exemplifica amb “Cercar treball” o “Un obrer sense treball”. En l’accepció 1.1. defineix així feina : “Treball en què hom s’ocupa”. I ho exemplifica amb “Cercar feina” o “No trobar feina”. Ja veiem, doncs, que els límits semàntics són difusos.

I és que els límits reals són sobretot d’adequació al registre. Com més col·loquial i concret, més feina ; com més abstracte i general, més treball. Les tres frases del primer paràgraf són col·loquials i concretes i per això exigeixen feina. Això encara es veu més clar amb feinejar i treballar. Mentre que el segon pot anar on vulgui i a tot arreu queda bé, el primer -com aquell qui diu- no el pots treure de casa. Tant és així que anar a la feina és sinònim d’anar a treballar (no pas a feinejar ).

I no dic que en tot això no hi influeixi el castellà, dic que, a diferència de les frases del primer paràgraf -que són pura interferència-, és una influència integrada a la llengua. I això explica que en l’àmbit especialitzat de les relacions laborals treball s’imposi, i que parlem de bor sa de treball, condicions de treball, llocs de treball, mercat de treball i teletreball. ¿Podem parlar de condicions de feina, llocs de feina o telefeina? Sí, però és un ús que en certs àmbits voreja la inadequació al registre. Una altra cosa és que si el teletreball es fa amb una sabata i una espardenya, com passa sovint ara, s’acosti molt a la telefeina.