Diverses llibreries demanen que no es facin enviaments de llibres a domicili per Sant Jordi

Sant Jordi no se celebrarà aquest any com és habitual per culpa de les mesures de confinament decretades arran de la crisi sanitària del coronavirus. Però la Diada no s'anul·la, sinó que adoptarà una forma diferent. El departament de Cultura de la Generalitat va acordar la setmana passada amb llibreters, escriptors, distribuïdors i editors potenciar un Sant Jordi virtual amb una gran activitat a internet, a l'espera que arribi el desconfinament i es pugui buscar un dia alternatiu per celebrar-lo (probablement, a l'estiu). La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, també va recordar que algunes llibreries tenen activada la venda en línia i permeten als lectors rebre els llibres a casa.

Aquesta mesura, però, no ha agradat a algunes llibreries, que demanen que no es facin repartiments a domicili de llibres per evitar contagis. Sota el lema "Sant Jordi ets tu", diversos establiments han llançat un manifest en què rebutgen la possibilitat d'enviar els llibres a casa i proposen, a canvi, que els lectors facin la compra dels títols per avançat i que els recullin una vegada hagi acabat el confinament. "Per responsabilitat amb la comunitat i per parar la línia de contagis no exposarem a ningú ni afavorirem l'enviament de llibres", diuen les llibreries, que subratllen que no volen ser "responsables de milions de desplaçaments durant la setmana del 23 d’abril". També lamenten que "empreses de distribució, distribuïdores de llibres i altres tipus de societats es dediquin a fer promoció de venda i enviament de llibres en el moment que ens trobem, en alguns casos contractant personal no especialitzat a preus irrisoris i incorrent en competència deslleial aprofitant la situació d’emergència sanitària".

Com a contrapartida, les llibreries demanen que s'adquireixin els llibres a través d'internet (via web, correu electrònic, xecs regals o altres plataformes) a l'espera que acabi el confinament i els títols puguin ser lliurats. Entre els establiments que donen suport a aquesta iniciativa hi ha Cal Llibreter, La Carbonera, la Sendak, la No Llegiu, la llibreria Gaudí, La Memòria, La Temerària i La Tribu. Les llibreries donen suport a la proposta del departament de Cultura de celebrar Sant Jordi a l'estiu.

En la roda de premsa d'aquest dissabte, la portaveu de la Generalitat i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va demanar que no es facin enviaments de llibres per Sant Jordi, tal com havia animat en un principi la conselleria de Cultura. Budó va recordar que la població "hauria de comprar només els productes estrictament necessaris" i va reiterar que, per Sant Jordi, "hi ha l'opció d'adquirir llibres en format electrònic".

El Gremi de Llibreters: "No té sentit obrir les llibreries"

El Gremi de Llibreters, a més, ha reaccionat a les declaracions que aquest mateix dilluns ha fet el conseller d'Interior, Miquel Buch, en què considerava que és "massa prematur" dir que per Sant Jordi les llibreries encara estaran tancades. El Gremi ha assegurat a través de Twitter que "no té cap sentit obrir les llibreries" el dia 23 d'abril, ja que continuarà el confinament i l'estat d'alarma. El dia de Sant Jordi les llibreries estaran amb la persiana abaixada, reiteren, però "no s'aturen", i per això defensen que la millor manera d'ajudar és comprant llibres a través dels llocs web dels establiments. A més, sostenen que la decisió sobre el Dia del Llibre és competència, per llei, del sector, i "no de cap altre actor, ens o govern".

D'altra banda, el sector recorda que la Cambra del Llibre ja va anunciar que el Dia del Llibre se celebraria més endavant, al juliol o a l'octubre. "El Dia del Llibre només pot celebrar-se amb totes les mesures de seguretat per als treballadors del sector i els nostres conciutadans", assenyalen. Reaccionen així a la posició expressada aquest dilluns pel conseller d'Interior en una entrevista a El Punt Avui. "S'ha de veure com evolucionem", ha assegurat Buch, que considera que la diada "ajuda moltes llibreries i tot el sector" i creu que caldrà buscar "eines" per "mantenir algunes coses".