Alberto Gil guanya el 14è premi de novel·la negra L'H Confidencial

L'escriptor i periodista madrileny Alberto Gil ha guanyat la 14a edició del Premi de Novel·la Negra L'H Confidencial, convocat per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, per la seva novel·la Las jaurías, protagonitzada per un periodista que investiga un crim polític.

Així ho ha anunciat aquest dimecres el consistori, que ha subratllat que el jurat ha triat la novel·la per unanimitat, valorant que es tracta d'una novel·la de frontera, amb una trama situada a la Raya, una zona poc tractada literàriament, que és entre Badajoz i Portugal.

Connivència amb el contraban

El jurat, presidit pel regidor de Cultura, David Quirós, i integrat per l'editora Blanca Rosa Roca, la cap de Biblioteques de l'Hospitalet, Anna Riera, i la directora en funcions de la Biblioteca la Bòbila, Esther Ruiz, també ha destacat l'interès a mostrar els excessos de les dues dictadures de la Península i la seva connivència amb el contraban i les oligarquies locals de l'època.

Alberto Gil va néixer a Madrid el 1952 i és autor de més de trenta llibres de viatges i assajos, entre els quals hi ha La censura cinematográfica en España (Ediciones B, 2009) i la novel·la negra Ocho pingüinos (Almud, 2018).

El premi, que es lliurarà el 28 de novembre en un acte públic a la Biblioteca la Bòbila de l'Hospitalet, està coorganitzat per Roca Editorial i dotat amb 12.000 euros i la publicació de la novel·la. Enguany s'han presentat 160 novel·les al guardó, que ja té 14 anys d'història.