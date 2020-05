El confinament fa créixer els lectors habituals a l'Estat

Les llibreries estaven tancades, però la població no només ha continuat llegint, sinó que ho ha fet més. El confinament provocat per la crisi sanitària del coronavirus ha fet créixer el número de lectors freqüents, segons un estudi encarregat per la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya a l'empresa Conecta Research & Consulting, que també s'encarrega del Baròmetre d'Hàbits de Lectura. L'informe, que ha enquestat més de 600 persones residents a l'estat espanyol, conclou que el nombre de lectors habituals ha augmentat quatre punts percentuals, passant d'un 50% a un 54% des que es va decretar l'estat d'alarma.

Aquest increment s'ha vist reflectit, sobretot, en els joves d'entre 18 i 24 anys. A l'últim Baròmetre (publicat l'any passat), els lectors habituals d'aquest grup eren un 58%, mentre que ara són un 70%. L'augment de lectors freqüents es constata, en més o menys mesura, a totes les franges d'edat excepte al grup de més 65 anys, que es manté en un 40%. L'increment és similar tant en homes com en dones: els lectors freqüents masculins han passat d'un 44% a un 48%, mentre que les lectores han saltat d'un 56% a un 58%.

L'interès per la lectura també s'ha constatat amb un augment de l'estona dedicada als llibres. Si bé en l'últim Baròmetre el temps de lectura mitjà diari era de 47 minuts, el nou estudi estableix que des que es va decretar l'estat d'alarma els lectors dediquen, de mitjana, 71 minuts a la lectura. En aquesta línia, el 62% dels enquestats reconeix haver dedicat més temps a llegir durant les últimes setmanes. També diuen que la lectura és la tercera activitat que més els ha ajudat a suportar el confinament per darrere de la televisió i les trucades telefòniques.

Els llibres considerats "d'oci" (de gèneres com la novel·la, la poesia i l'assaig) segueixen sent els predilectes dels lectors. Un 74% dels enquestats diu haver-ne llegit durant el confinament. Pel que fa al suport de lectura també es manté el predomini dels títols en paper: el 84% dels lectors diuen que es decanten per aquest format.