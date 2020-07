Espanya serà el país convidat de la Fira del Llibre de Frankfurt el 2022

La Fira del Llibre de Frankfurt, l'esdeveniment sobre la indústria literària més important del món, tindrà Espanya com a país convidat en l'edició del 2022. L'estat espanyol havia de protagonitzar la fira el 2021 però la pandèmia causada pel coronavirus ha obligat a ajornar l'edició d'aquest any i, de retruc, a endarrerir les pròximes edicions. Així, el Canadà (que era el país convidat d'enguany) protagonitzarà el 2021 l'edició física de la fira, i Espanya, Eslovènia i Itàlia endarrereixen un any la seva presència com a països convidats.

La Fira del Llibre de Frankfurt s'havia de celebrar del 14 al 18 d'octubre. Arran de la crisi del coronavirus, l'organització ha optat aquest any per dur-ne a terme una edició virtual que tindrà "una forta presència" del Canadà, expliquen. El ministeri de Cultura considera que endarrerir la presència d'Espanya com a país protagonista de la Fira de Frankfurt generarà una oportunitat millor i beneficiarà el sector. L'endarreriment "augmentarà la cooperació i la solidaritat internacional", ha dit el ministeri en un comunicat.

La decisió de posposar la presència de l'estat espanyol a la fira s'ha acordat amb la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya i també s'ha consensuat amb els governs d'Eslovènia i d'Itàlia, que han de protagonitzar les següents edicions de l'esdeveniment. Segons el ministeri de Cultura, s'ha dissenyat un pla per fer el trasllat de dates i convertir-ho en "una oportunitat per mostrar la força de la cultura espanyola des del sector del llibre, millorant el coneixement a l'estranger de la literatura espanyola en tots els idiomes de l'Estat".

Per potenciar la venda de drets editorials, s'ha arribat a un acord amb la plataforma de venda de drets IPR de la Fira de Frankfurt. En aquesta plataforma es podran publicar fins a 500 títols i es farà promoció de les editorials i les agències literàries que participin en l'esdeveniment. La iniciativa permetrà als compradors navegar gratuïtament per més de 300.000 títols amb drets disponibles i contactar amb els venedors de drets internacionals.