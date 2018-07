El creixement del sector editorial s'estanca

El sector editorial ha facturat 2.319 milions d'euros el 2017, xifra que suposa només un 0,1% més que l'any anterior. "El paisatge que ens queda és complex i hem de defensar biblioteques i llibreries. Els països del món que creixen més econòmicament tenen bons índexs de lectura, però aquí tenim un 40% de ciutadans que no s'acosten als llibres", ha alertat el president de la Federació del Gremi d'Editors d'Espanya, Daniel Fernández, durant la presentació de l'informe d'anàlisi del mercat editorial a Espanya.

Malgrat que aquest lleuger creixement suposa un "paisatge de recuperació", Fernández ha admès que el sector encara està "lluny" de les dades de facturació anteriors a la crisi. De fet, els últims deu anys la facturació ha disminuït un 25,7%.

Incertesa en el llibre de text

Els editors han destacat que les xifres del sector s'han vist afectades per la disminució, un 3%, de les vendes de llibres de text "a causa de la intervenció del mercat" per part de les administracions públiques."La paraula que defineix millor els llibres de text és 'incertesa', perquè encara no hi ha possibilitat de saber quin model de descomptes s'aplicarà ni els calendaris de les administracions. S'ha perdut la uniformitat en la renovació dels llibres", ha lamentat el vicepresident de la Federació, Miguel Barredo.

En total, el sector va editar 87.262 títols amb una tirada mitjana de 2.753 exemplars per títol. No obstant això, el preu mitjà per llibre es va reduir fins als 14,6 euros. En el cas concret de la literatura, els tiratges han augmentat gairebé en 6.000 en els últims quatre anys, si bé les vendes no pugen gaire. Fernández ha reconegut que resulta "evident" que el sector editorial espanyol ha "publicat massa" en aquest camp, si bé ho atribueix a la "proliferació" d'editorials independents. Per la seva banda, el director executiu de la Federació, Antonio María de Ávila, ha negat una possible "inflació" de títols. "La gent està hi arriscant diners i no veiem que els seus projectes editorials hagin fracassat", ha apuntat.

Molta pirateria i pocs audiollibres

En l'anàlisi del mercat editorial també s'ha parlat tant de la pirateria en el sector del llibre –estimada en 200 milions d'euros– com de l'escassa presència de l'audiollibre en el sector, "malgrat les prediccions dels gurus". Fernández ha insistit en la "falta de diners" per a l'adquisició de fons a les biblioteques públiques –"En aquest aspecte hem retrocedit gairebé fins als anys de la crisi", ha lamentat–, al mateix temps que ha llançat un missatge als polítics espanyols. "Els demano que almenys passegin amb llibres, encara que no se'ls llegeixin –ha dit–: estaria bé que la ciutadania veiés que tenen els llibres al cap".

Pel que fa al sector digital, el llibre editat continua amb "un creixement lent", facturant 119 milions d'euros, un 1,6% més que el 2016. En aquest apartat creixen tots els subsectors menys els diccionaris i enciclopèdies i el còmic. Les vendes de llibres de paper s'han recuperat i assoleixen els 91,8 milions d'euros, amb un increment de títols editats i exemplars venuts. Les llibreries i cadenes de llibreries segueixen sent els principals canals de distribució del llibre, que creixen en facturació, igual que els hipermercats i la venda per internet.

Les exportacions del sector editorial van assolir un volum de 588,8 milions d'euros, dada que significa un increment del 2,9%. Finalment, la balança comercial del sector del llibre ofereix un saldo positiu: 396,26 milions d'euros, un 6,9% més que el 2016.