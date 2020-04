El crit d'alerta de les llibreries independents

Des que l'any 1953 el poeta Lawrence Ferlinghetti va aixecar la persiana per primera vegada de City Lights a San Francisco, la llibreria –i posteriorment editorial, que va publicar títols com Howl, d'Allen Ginsberg, i els Lunch poems de Frank O'Hara– es va convertir en un dels punts de trobada de beatniks i lectors exigents. Amb gairebé 70 anys d'història –i amb Ferlinghetti, que acaba de fer 101 anys, retirat del negoci i de la vida pública–, City Lights s'enfronta a un dels moments més difícils del seu periple, tal com explicava aquest dijous Elaine Katzenberger, editora i llibretera de l'emblemàtic local de la ciutat californiana.

"La llibreria ha estat tancada des del dia 16 de març, i no sabem quan podrà tornar a obrir", explica, en relació al confinament degut a la pandèmia de coronavirus, que ha crescut tant als Estats Units durant els últims dies que ja és el país amb més infectats del món. "A diferència d'altres botigues, no tenim l'opció de servir comandes online, i volem que els nostres treballadors es quedin a casa, sans i estalvis –continua–. Sense la possibilitat de generar cap ingrés veiem com minven els diners que teníem estalviats, perquè hem de pagar les factures i els sous del personal, que volem que no pateixin econòmicament i que conservin la salut". Per tots aquests motius, City Lights ha optat per engegar una campanya de mecenatge: dels 275.000 euros que s'han marcat com a objectiu n'han aconseguit més de 100.000 en menys de 24 hores. Més de 2.000 persones hi han contribuït, de moment.

Objectiu: poder pagar les factures

La de City Lights de San Francisco és, probablement, l'exemple més destacat de les desenes de campanyes de mecenatge que llibreries independents nord-americanes s'han vist forçades a posar en marxa a conseqüència del tancament de les botigues durant la pandèmia de coronavirus. És el cas, per exemple, de les llibreries cooperatives Seminary de Chicago, que amb gairebé 60 anys d'història necessiten 230.000 euros per mantenir l'estructura actual. En només cinc dies han aconseguit més de la meitat del que demanaven.

A Newburyport, Massachusetts, la llibreria infantil Jabberwocky –que va obrir les portes el 1972– tampoc pot eixugar les factures pendents sense ajuda econòmica. Dels 70.000 euros que s'han marcat com a objectiu n'han aconseguit la meitat a partir de les aportacions de 500 donants. Les peticions d'ajuda econòmica creixen per tot el país: a Boston, I Am Books, especialitzada en literatura italiana i italoamericana, també ha engegat una campanya de micromecenatge; Literati Books ha fet el mateix a Ann Arbor, Michigan, i Buffalo Street Books, a Ithaca, Nova York, ha fet un crit d'auxili als clients per poder salvar la botiga. S'hi han afegit aquestes últimes hores Uncle Bobbie's, a Filadèlfia, Bookends, a Ridgewood, Nova Jersey, Angel City Books, a Santa Monica, Califòrnia, i una altra llibreria de San Francisco, Alley Cat Books and Gallery.

La iniciativa d'editorials i llibreries catalanes

A Catalunya, i sense concretar encara quines ajudes públiques es destinaran al sector, poc després de l'inici del confinament es va posar en marxa el projecte Llibreriesobertes.cat. La iniciativa del grup Som i l'agència de comunicació Mortensen s'ha marcat l'objectiu de vendre 30.000 llibres durant el confinament. L'usuari tria la llibreria on vol que es destinin els diners de la compra, que l'editorial ingressarà íntegrament (un 50% ara, i el 50% restant quan acabi el confinament). Des de l'inici de la campanya s'han superat els 6.300 llibres venuts. Es pot comprar el llibre a 370 llibreries, i entre les últimes incorporacions hi ha La Central i Laie, de Barcelona, l'Aqualata d'Igualada i l'Illa de Mollet.

La iniciativa ha esperonat altres llibreries a provar estratègies per estar en contacte amb els clients tot i tenir la botiga tancada. La Calders, del barri barceloní de Sant Antoni, explicava fa uns dies que els lectors poden enviar un correu electrònic explicant els llibres que els agraden perquè els llibreters els facin una recomanació i, quan la botiga pugui tornar a obrir, la vagin a recollir.

Mireu, aquest és el procediment: ens envieu un mail a info@llibreriacalders.com explicant-nos quins llibres voleu o què us agrada llegir perquè us hi puguem fer una recomanació. Nosaltres en prenem nota (tenim un excel!). Quan sapiguem quin dia obrirem, us contactarem per a https://t.co/NQh6LyARcX — Llibreria Calders (@LaCalders) April 6, 2020

També la Nollegiu –que té botiga al Poblenou i al Clot– ha ideat el projecte Autoregal. El client omple un qüestionari amb els seus gustos literaris i, a partir d'aquí, l'equip de llibreters li tria un llibre que rebrà cada dos mesos, amb una nota en què li explicaran "l'argument de la tria". "La gràcia rau en el fet que els llibreters funcionem amb el sistema d’intel·ligència natural, no artificial perquè no som màquines –expliquen–. És a dir, que si a mesura que aneu llegint ens dieu si us ha agradat el llibre, podrem anar ajustant més personalment els títols que us enviem".

Finalment, la llibreria Obaga de l'Eixample ha posat en marxa una campanya de prevenda en què, en funció de l'import que el client gasti, li donen un càrrec. Així, el lector es convertirà en Reina d'Obaga si hi gasta 25 euros, en Herald si la compra és de 50 euros, i en Alícia –protagonista del llibre de Lewis Carroll– si en gasta 100. Es podran recollir "els llibres i el càrrec", diuen els llibreters, quan acabi el confinament.