Convocades les ajudes extraordinàries del ministeri per a les llibreries independents

Les ajudes del ministeri de Cultura anunciades a principis de maig per combatre la crisi del coronavirus a les llibreries independents ja es poden començar a demanar. El govern espanyol destinarà quatre milions d'euros al "manteniment de l'estructura del sector" i a "l'adaptació de les llibreries" com a conseqüència de l'impacte del covid-19. Els establiments que compleixin les condicions podran sol·licitar l'ajuda, que és de caràcter excepcional i només es donarà una vegada.

Podran sol·licitar les ajudes aquelles llibreries independents que disposin d'un establiment físic obert al públic, que la venda de llibres sigui la seva activitat principal i que tinguin una oferta de títols (no exemplars) igual o superior a 3.000 obres. En el cas de les llibreries especialitzades –les que concentren un 60% de vendes sobre llibres d'una matèria en concret–, el nombre de títols que se'ls exigirà és de 1.500. Les llibreries tenen quinze dies hàbils a partir del 3 d'agost (que és la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat) per demanar l'ajuda. Cada establiment només pot presentar una sol·licitud.

Els diners de les ajudes s'hauran de destinar a cobrir l'adaptació dels establiments per poder reobrir durant la crisi sanitària, i també a les mesures de protecció adoptades per evitar contagis. També poden rebre-les les llibreries que hagin fet una renovació tecnològica per implementar la venda en línia, millorar la relació electrònica amb l'administració i potenciar el teletreball.

Quan el ministeri de Cultura va anunciar al maig que destinaria 4 milions d'euros a les llibreries, la Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters (CEGAL) va qualificar la decisió de "molt positiva" però va demanar que s'atorguessin "de manera immediata" per evitar així el tancament dels establiments afectats per la crisi.