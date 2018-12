'Serotonina', de Houellebecq: la venjança d'un home depressiu en una Europa en crisi

Florent-Claude Labrouste té 46 anys, detesta el seu nom i es medica amb Captorix, un antidepressiu que allibera serotonina i que té tres efectes adversos: nàusees, desaparició de la libido i impotència. El seu periple arrenca a Almeria –amb una trobada en una gasolinera amb dues noies que hauria acabat d'una altra manera si protagonitzessin una pel·lícula romàntica, o una de pornogràfica–, segueix pels carrers de París i després per Normandia, on els agricultors estan en peu de guerra. França s'enfonsa, la Unió Europea s'enfonsa, la vida sense rumb de Florent-Claude també. L'amor és una entelèquia. El sexe és una catàstrofe. La cultura –ni tan sols Proust o Thomas Mann– ja no és una taula de salvació.

El Florent-Claude descobreix uns escabrosos vídeos pornogràfics en què apareix la seva nòvia japonesa, deixa la feina i se'n va a viure a un hotel. Deambula per la ciutat, visita bars, restaurants i supermercats. Filosofa i s'indigna. També repassa les seves relacions amoroses, marcades sempre pel desastre, de vegades còmic i en altres casos patètic. Es retroba amb un vell amic aristòcrata, la vida del qual semblava perfecta però ja no ho és perquè la seva dona l'ha abandonat per un pianista anglès i s'ha emportat les seves dues filles. I aquest amic li ensenya a utilitzar un fusell...

Aquest és el punt de partida argumental de 'Serotonina', la nova novel·la de Michel Houellebecq, que Anagrama publica en català i castellà el dia 9 de gener, el mateix que el llibre apareixerà en francès i alemany. Segons Anagrama, "el llibre mostra que segueix sent un cronista despietat de la decadència de la societat occidental del segle XXI, un escriptor feréstec, incòmode i totalment imprescindible".

Flammarion, editorial francesa de Houellebecq, posarà en circulació una tirada excepcional de 320.000 exemplars de la novel·la.