Les cues pel Sant Jordi d'estiu no podran superar les 30 persones

El Procicat ha aprovat aquest dimecres el pla d'actuació per al del Dia del Llibre i de la Rosa, ajornat fins al 23 de juliol per la pandèmia de coronavirus. El document estableix un protocol específic per a la signatura d'autors, una de les activitats que genera més concentracions, que funcionarà amb cita a les parades i que també es podran sol·licitar prèviament per recollir-les a partir del dilluns de la mateixa setmana a les llibreries. Les cues no podran superar les 30 persones.

Tal com ja va explicar l'ARA, a Barcelona les parades de llibres s'instal·laran davant la llibreria o al lloc "més pròxim possible", i es disposarà d'un emplaçament comú a l'espai central del passeig de Gràcia, que estarà perimetrat per controlar-hi l'afluència. Pròximament s'informarà de les signatures de llibres perquè els ciutadans puguin planificar-les amb temps i evitar les aglomeracions. Per garantir una diada segura, s'insta la ciutadania a participar en la festa al seu municipi o barri i evitar desplaçaments.

L'emplaçament comú al passeig de Gràcia de Barcelona, en trams que comencen a la plaça Catalunya, acollirà el màxim nombre de parades de qui "habitualment les té al circuit cèntric de la ciutat", i hi haurà controls d'entrada i sortida, es dividiran per trams i s'hi controlarà l'afluència, l'aforament i les distàncies de seguretat.

Cada ajuntament pot col·laborar en la definició de la diada al seu municipi i en la cerca d’emplaçaments òptims per garantir la seguretat. També s'han previst permisos per ampliar l'horari i que s'allargui fins a la nit.

Sant Jordi representa un 10% de la facturació anual del sector. Aquest 23 d'abril es van vendre llibre per un valor entre el 15% i el 20% del que seria habitual. El Dia del Llibre i la Rosa vol oxigenar els dos sectors tant com sigui possible, i per això la Cambra del Llibre ha demanat que la resposta sigui tan massiva com ho permetin les circumstàncies actuals.