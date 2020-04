Roca Editorial publica les investigacions de Ronan Farrow sobre els abusos sexuals de Harvey Weinstein

La crisi sanitària del coronavirus ha obligat a ajornar la publicació de nombroses novetats literàries previstes per a aquesta primavera. Una d'aquestes és Depredadores, de Ronan Farrow (Roca Editorial), una barreja de thriller i investigació periodística sobre els diversos casos de violència sexual i abusos exercits pel productor de Hollywood Harvey Weinstein, que ha estat condemnat a 23 anys de presó. Davant la impossibilitat, ara per ara, de llançar el llibre en format físic, l'editorial el posa a la venda en format electrònic amb l'objectiu que arribi a les llibreries el 4 de juny.

Farrow va iniciar una investigació periodística el 2017 al voltant de la figura de Harvey Weinstein. Cinc dies després que el New York Times destapés les acusacions d'abusos sexuals comesos pel productor de Hollywood, Farrow va publicar al New Yorker la seva pròpia investigació, que li va valdre el premi Pulitzer. A Depredadores, el periodista recull totes les seves recerques al voltant de Weinstein i explica que va ser víctima d'una campanya d'intimidació i amenaces cap a ell i la seva família.

A banda de les investigacions periodístiques sobre Weinstein, Depredadores relata també els treballs de Farrow sobre les acusacions d'abusos sexuals contra Bill Cosby i Woody Allen. Al llibre, el periodista explica que Weinstein va utilitzar un servei d'intel·ligència israelià privat per mantenir "estranyes tàctiques de vigilància i intimidació dutes a terme per homes rics, poderosos i ben relacionats per amenaçar periodistes, evitar responsabilitats i silenciar les víctimes d'abusos", diu l'editorial en un comunicat.